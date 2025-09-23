ربیع الثانی کا چاند دیکھنے کیلئے رویت ہلال کمیٹی کا اجلا س آ ج ہو گا
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) ربیع الثانی 1447ھ کے چاند کی رویت کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلا س آ ج بروز منگل شام 6 بجے وزارت مذہبی امور میں ہو گا۔۔۔
چاند نظر آنے یا نہ آنے کااعلان چیئر مین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا سید عبد الخبیر آزاد کریں گے ، ملک بھر میں زونل اور ضلعی رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس اپنے اپنے متعلقہ مقامات پر ہوں گے ۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان نے کہا کہ چاند کی رویت کا اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی ملک بھر سے موصول ہونے والی شہادتوں کو مدنظر رکھ کر کرے گی۔