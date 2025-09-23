وارث شاہ کے عرس کی تقریبات آج جنڈیالہ شیر خان میں شروع
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجابی زبان کے شیکسپیئر پیر سید وارث شاہ کے تین روزہ 227 ویں سالانہ عرس کی تقریبات آج جنڈیالہ شیرخان میں شروع ہونگی، مزارشریف کوعرق گلا ب سے غسل دے کر فاتحہ خوانی کی جائیگی۔
ڈپٹی کمشنر شاہدعمران مارتھ کی ہدایات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس میاں نذیراحمد تقریبات کی نگرانی کرینگے ، تقریبات میں کبڈی میچ، پنجابی مشاعرہ، ہیر گائیکی،والی بال اور صوفی نائٹ کا انعقاد کیا جائیگا ، مزار پر علاقائی ثقافت پر مشتمل سٹال بھی لگائے گئے ہیں۔ عرس میں ملک بھر سے ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند شرکت کریں گے ۔