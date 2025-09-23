صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وارث شاہ کے عرس کی تقریبات آج جنڈیالہ شیر خان میں شروع

  • پاکستان
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجابی زبان کے شیکسپیئر پیر سید وارث شاہ کے تین روزہ 227 ویں سالانہ عرس کی تقریبات آج جنڈیالہ شیرخان میں شروع ہونگی، مزارشریف کوعرق گلا ب سے غسل دے کر فاتحہ خوانی کی جائیگی۔

ڈپٹی کمشنر شاہدعمران مارتھ کی ہدایات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس میاں نذیراحمد تقریبات کی نگرانی کرینگے ، تقریبات میں کبڈی میچ، پنجابی مشاعرہ، ہیر گائیکی،والی بال اور صوفی نائٹ کا انعقاد کیا جائیگا ، مزار پر علاقائی ثقافت پر مشتمل سٹال بھی لگائے گئے ہیں۔ عرس میں ملک بھر سے ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند شرکت کریں گے ۔

