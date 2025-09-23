ہائیکورٹ :متاثرین کی امداد سے روکے جانے کیخلاف درخواست پر اعتراض عائد
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں وزیراعلیٰ مریم نواز کی تصاویر کے بغیرسیلاب زدگان کی امداد سے روکے جانے کیخلاف دائر درخواست پر رجسٹرار آفس نے قابل سماعت نہ ہونے کا اعتراض عائد کردیا۔
درخواست گزار شہری غلام محی الدین نے آفتاب باجوہ ایڈووکیٹ کے توسط سے دائر کردہ درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ مریم نواز کی تصاویر کے بغیرسماجی کارکنوں کو امدادی سرگرمیوں سے روکاجارہاہے ،عدالت امدادی کارکنوں اور سماجی تنظیموں کو تحفظ دے اور رکاوٹ ڈالنے والے سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی کے احکامات صادر کرے ۔رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کرتے ہوئے درخواست گزار کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کردی۔