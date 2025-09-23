متنازعہ ٹویٹ کیس :ایمان مزاری اور انکے شوہر کے وارنٹ گرفتاری
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ کی عدالت نے ریاست و قومی سلامتی کے اداروں کیخلاف متنازعہ ٹویٹ کیس میں ایمان مزاری ایڈووکیٹ اور۔۔۔
انکے شوہر ہادی علی چٹھہ ایڈووکیٹ کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ دونوں ملزموں کو گرفتار کرکے آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش کیاجائے گزشتہ روز سماعت کے دوران عدالت نے طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر دونوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کئے ۔بعد ازاں ہادی علی چٹھہ اور ایمان مزاری کے وکلاء کیجانب سے وارنٹ منسوخی کی درخواست دائر کی گئی، جس پر عدالت نے وارنٹ منسوخی کی استدعا مسترد کردی اور کیس کی مزید سماعت 24 ستمبر تک ملتوی کردی۔