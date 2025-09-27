میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کیلئے ایڈمشن پالیسی کی منظوری:غریب کا ہر ہسپتال میں مفت علاج ہونا چاہئے:مریم نواز
لاہور (سپیشل رپورٹر)وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں پنجاب کے پبلک اورپرائیویٹ میڈیکل اینڈڈینٹل کالجز کیلئے ایڈمشن پالیسی کی منظوری دے دی گئی۔
اجلاس میں سرکاری میڈیکل کالجز میں داخلے کیلئے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ پاس کرنا ضروری قرار دیاگیا،اوورسیز پاکستانیزکے بچوں کیلئے 20ہزار ڈالر فیس مقررکی گئی،اجلاس میں پرائیویٹ میڈیکل کالج میں داخلے کیلئے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں فیس جمع کروانے کا فیصلہ کیاگیا ۔اجلاس میں پرائیویٹ ہسپتالوں میں پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کے بعد لازمی سروس لینے کی باہم تجویز پر اتفاق کیا گیا۔پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں سپیشلسٹ کی مانگ کے مطابق ٹرینی ڈاکٹر کومتعلقہ شعبے میں سپیشلائزیشن کیلئے بھیجا جائے گا۔ پنجاب میں نئے میڈیکل کالج کی الگ بلڈنگ بنانے کے بجائے سرکاری یونیورسٹیوں میں ہی میڈیکل بلاک بنانے کی تجویز پر اتفاق کیاگیا اوروزیراعلیٰ نے پنجاب کے مختلف اداروں کے بورڈ آف مینجمنٹ کی منظوری دے دی۔
مریم نواز نے کہاکہ پنجاب کے ہر ہسپتال میں غریب مریض کو روپیہ خرچ کئے بغیر مفت علاج کی سہولت ملنی چا ہئے ،میں چاہتی ہوں کہ کینسر کے ہر مریض کا علاج ممکن بنایا جائے ۔ دریں اثنا وزیراعلیٰ مریم نواز سے پاکستان میں تعینات آئرلینڈ کی پہلی ریذیڈنٹ سفیر میری او نیل نے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک آئرلینڈ تعلقات کے فروغ،تجارتی مواقع،موسمیاتی تعاون،تعلیم، آئی ٹی اور عوامی روابط کے فروغ پر تفصیلی بات چیت کی گئی اورتجارتی،تعلیمی اور ماحولیاتی شعبوں میں دوطرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے آئرلینڈ کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت دی اورمکمل معاونت کی یقین دہانی کرائی۔ مریم نوا زنے کہا کہ اسلام آباد میں آئرلینڈ کے پہلے سفارتخانے کا قیام تاریخی پیشرفت ہے ،پنجاب اور آئر لینڈ کے مابین موسمیاتی رزیلینس،پائیدار زراعت، رینیوایبل انرجی اور گرین ٹرانزیشن میں تعاون ممکن ہے ۔ پنجاب آئرلینڈ کو محض ایک سفارتی پارٹنر نہیں بلکہ ایک دوست کے طور پر دیکھتا ہے ۔