صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ ہائیکورٹ:عدالتی افسروں کو بیرونی دباؤ، مد اخلت سے بچانے کیلئے سیل قائم

  • پاکستان
سندھ ہائیکورٹ:عدالتی افسروں کو بیرونی دباؤ، مد اخلت سے بچانے کیلئے سیل قائم

کراچی (سٹاف رپورٹر) سندھ ہائی کورٹ نے عدالتی افسران کو بیرونی دباؤ اور مداخلت سے بچانے کے لیے جوڈیشل اوور سائٹ سیل قائم کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے ۔

 رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق جوڈیشل اوور سائٹ سیل کے قیام کا فیصلہ 11 جولائی 2025 کو چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں نیشنل جوڈیشل پالیسی ساز کمیٹی کے 53 ویں اجلاس کے فیصلے کی روشنی میں کیا گیا ہے ۔ نوٹیفکیشن کے مطابق جوڈیشل اوور سائٹ سیل کی نگرانی سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس عدنان اقبال چودھری کریں گے ۔ رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ نے نوٹیفکیشن کی نقول تمام رجسٹرارز، ایڈیشنل رجسٹرارز اور سندھ بھر کے عدالتی افسران کے کورٹ ایسوسی ایٹس کو ارسال کرنے کے ہدایت کی ہے ۔قانونی ماہرین نے کہا ہے کہ جوڈیشل اوور سائٹ سیل کے قیام سے اب عدالتی افسروں کو ایک باضابطہ پلیٹ فارم دستیاب ہوگا جہاں وہ مداخلت یا دباؤ سے متعلق اپنی شکایات درج کراسکیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak