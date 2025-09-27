سندھ ہائیکورٹ:عدالتی افسروں کو بیرونی دباؤ، مد اخلت سے بچانے کیلئے سیل قائم
کراچی (سٹاف رپورٹر) سندھ ہائی کورٹ نے عدالتی افسران کو بیرونی دباؤ اور مداخلت سے بچانے کے لیے جوڈیشل اوور سائٹ سیل قائم کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے ۔
رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق جوڈیشل اوور سائٹ سیل کے قیام کا فیصلہ 11 جولائی 2025 کو چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں نیشنل جوڈیشل پالیسی ساز کمیٹی کے 53 ویں اجلاس کے فیصلے کی روشنی میں کیا گیا ہے ۔ نوٹیفکیشن کے مطابق جوڈیشل اوور سائٹ سیل کی نگرانی سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس عدنان اقبال چودھری کریں گے ۔ رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ نے نوٹیفکیشن کی نقول تمام رجسٹرارز، ایڈیشنل رجسٹرارز اور سندھ بھر کے عدالتی افسران کے کورٹ ایسوسی ایٹس کو ارسال کرنے کے ہدایت کی ہے ۔قانونی ماہرین نے کہا ہے کہ جوڈیشل اوور سائٹ سیل کے قیام سے اب عدالتی افسروں کو ایک باضابطہ پلیٹ فارم دستیاب ہوگا جہاں وہ مداخلت یا دباؤ سے متعلق اپنی شکایات درج کراسکیں گے ۔