لداخ میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں مظاہرین کی شہادت پریشان کن، صور رتحال پر گہری نظر :دفتر خارجہ

اسلام آباد(دنیا نیوز، وقائع نگار )ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر تسلط جموں کشمیر کے شہر لیہہ لداخ میں جاری احتجاج کے دوران مظاہرین کی شہادت انتہائی پریشان کن ہے۔

 ہم اس ساری صورتحال پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں، مقبوضہ جموں و کشمیر کے علاقے لیہہ میں رونما ہونے والے واقعات انتہائی تشویشناک ہیں، انہوں نے کہا یہ واقعات عکاسی کرتے ہیں کہ بھارتی حکام احتجاج دبانے کیلئے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ یہ واقعہ مقبوضہ خطے میں بھارت کے آہنی ہاتھوں والے رویے کی ایک اور مثال ہے ، ترجمان نے کہا کہ ہم ملائیشیا کی حکومت اور عوام کی جانب سے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے بروقت امداد فراہم کرنے پر دل کی گہرائیوں سے سراہتے ہیں ۔

