رواں سال گردشی قرض کابہائوصفرکریں:آئی ایم ایف
اسلام آباد(نمائندہ دنیا)آئی ایم ایف نے رواں مالی سال پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ میں زیرو اِن فلو کا مطالبہ کیا ہے ، اقتصادی جائزہ مذاکرات کے دوران معاشی ٹیم نے گردشی قرضہ، کیپٹو پاور پلانٹس پر لیوی کی صارفین کو ٹرانزکشنز اور ٹیرف ری بیسنگ پر اہم مذاکرات کئے ۔
میٹنگ میں شریک باوثوق ذرائع کی جانب سے معلوم ہوا کہ آئی ایم ایف وفد کو گردشی قرض پر پریزنٹیشن میں پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ 3 سے 6 برسوں میں ختم کرنے کا پلان شیئر کیا گیا ۔ وفد کو بتایا گیا بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کا نقصان 397 ارب روپے تک محدود کیا گیا ۔ گزشتہ مالی سال بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے نقصان کا تخمینہ 635 ارب روپے سے زائد رہنے کا لگایا گیا تھا ، مالی سال 2025 کے دوران بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے نقصانات مالی سال 2024 کی نسبت 190 ارب کم رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے بینکوں کیساتھ 1.2 ٹریلین روپے کی ڈیل ہونے سے پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ کم ہو کر 400 ارب روپے تک محدود ہو چکا ہے ۔
آئی ایم ایف وفد نے مطالبہ کیا پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ ختم کیا جائے ، آئی ایم ایف وفد کو پاور سیکٹر کیلئے سالانہ ٹیرف ری بیسنگ کا یکم جنوری سے اطلاق کرنے بارے پیشرفت پر بھی بریف کیا گیا، آئندہ سالانہ 2026 سے ری بیسنگ یکم جنوری سے کی جائے گی اور ڈسکوز تمام آپریشنل اور فنانشنل ضروریات کا جائزہ لیکر سالانہ ری بیسنگ سے قبل پرپوزل دینے کی بھی پابند ہوں گی۔ آئی ایم ایف وفد کیساتھ ایف بی آر ریونیو آمدن پر بھی گزشتہ روز مذاکرات ہوئے جس میں رواں سہ ماہی آمدن اور شارٹ فال کا جائزہ لیا گیا۔ مشن کاکہنا تھا ریونیو ٹارگٹ پورا کیا جائے اور شارٹ فال ختم کرنے کیلئے انفورسمنٹ سمیت موثر اقدامات کئے جائیں۔ وفد کو بریفنگ کے دوران بتایا گیاکہ ترسیلات زر وصول کرنے کیلئے منی ٹرانسفر آپریٹر چارجز 1 روپیہ سے بڑھ کر 4.5 روپے ہوچکے ہیں ۔ ۔ آئی ایم ایف وفد کیساتھ اب مذاکرات سوموار کو ہونگے ۔