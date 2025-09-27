پنجاب میں36 غیر معیاری ادویات کے استعمال پر پابندی
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )پنجاب کے میڈیکل سٹورز پر جعلی اور غیرمعیاری ادویات کی فروخت کا انکشاف ہوا ہے ۔ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگ کنٹرول پنجاب نے 36 ادویات پر الرٹ جاری کردیا ۔
ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگ کنٹرول پنجاب نے ادویات کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے اورمیڈیکل سٹورز اور طبی عملے کو ادویات کے متعلقہ بیچ واپس لینے کا حکم دیا گیا ہے ۔23 غیرمعیاری، 13 جعلی ادویات میڈیکل سٹورز پر فروخت ہورہی ہیں، مراسلہ میں کہا گیا ہے کہ السر، قے روکنے ، سانس، کان اور جلد کے انفیکشن کی مخصوص ادویات جعلی ہیں اسی طرح وٹامن بی، پیٹ کے انفیکشن اور سانس کی بیماریوں کی مخصوص ادویات غیرمعیاری نکلیں،انجکشن کا پانی، ڈرپس اور بیکٹیریا انفیکشن کی دوائیں بھی غیرمعیاری پائی گئیں۔آپریشن کے لیے بینڈیج، الرجی کے سیرپ، آنکھوں اور فلو کی ادویات بھی غیرمعیاری نکلیں یہاں تک کہ اینٹی ریبیز ویکسین، جانوروں کی اینٹی بائیوٹک، جانوروں میں کیڑے مارنے کی دوائیں بھی غیرمعیاری قرار دے دی گئی ہیں ۔