  • پاکستان
ایک ہفتہ کے دوران17اشیا مہنگی، 11کی قیمتوں میں کمی

اسلام آباد (دنیا نیوز) ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 0.16 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی جبکہ مہنگائی کی سالانہ شرح 3.95 فیصدہوگئی۔

 ادارہ شماریات نے ہفتہ وارمہنگائی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی جس کے مطابق ایک ہفتے میں 17 اشیا مہنگی اور 11 سستی ہوئیں، اس دوران ٹماٹر 9.04 فیصد، انڈے 0.88 فیصد اور آٹا 0.76 فیصد مہنگا ہوا۔ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے گڑ 0.64 فیصد، خشک دودھ 0.58 فیصد، واشنگ سوپ 0.47 فیصد اور مٹن 0.40 فیصد مہنگا ہوا، گھی کوکنگ آئل اور تازہ دودھ کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا۔ چکن 12.46 فیصد، کیلے 4.22 اور آلو 2.44 فیصد سستے ہوئے ۔ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے پیاز 1.61 فیصد، ایل پی جی 0.65 فیصد سستی ہوئی جبکہ 23 اشیاء کی قیمتیں برقرار رہیں۔ 

