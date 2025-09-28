پاکستان،چین،ایران،روس کے وزرائے خارجہ کا نیویارک میں اجلاس،افغان حکام پر دہشتگرد گرو ہوں کیخلاف مؤثر اقدامات کرنے پرزور:افغانستان میں فوجی اڈے قائم کرنیکی مخالفت
اسلام آباد(نمائندہ دنیا،دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک)نیویارک میں چین، ایران، پاکستان اور روس کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں افغانستان کے اردگرد فوجی اڈے قائم کرنے کی مخالفت کردی گئی۔
اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ افغانستان کے منجمد اثاثے افغان عوام کو واپس کئے جائیں جبکہ افغان حکام دہشت گرد گروہوں کے خلاف مؤثر اقدامات کریں،ترجمان دفترخارجہ کے مطابق اجلاس افغانستان کی صورتحال پر 80 ویں جنرل اسمبلی کے موقع پر منعقد ہوا، چاروں ممالک کی طرف سے افغانستان کو آزاد، متحد اور پُرامن ریاست بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا، افغانستان کی معیشت بہتر بنانے اور عوام کی حالت زار کم کرنے پر اتفاق ہوا۔اجلاس میں فریقین نے افغانستان کے ساتھ تجارتی تعاون اور علاقائی روابط بڑھانے پر زور دیا، 1988 کے پابندیوں کے نظام میں زمینی حقائق کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پر زور دیا گیا، طالبان رہنماؤں کے سفری استثنیٰ پر سیاسی مقاصد اور دوہرے معیار سے گریز کی اپیل کی گئی۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں افغانستان کے لیے ہنگامی انسانی امداد بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا، انسانی امداد کو سیاسی معاملات سے نہ جوڑنے پر زور دیا گیا۔اجلاس میں افغانستان میں کالعدم دہشتگرد تنظیموں داعش، القاعدہ، تحریک طالبان پاکستان، بی ایل اے ، جیش العدل پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے افغان حکام پر دہشت گرد گروہوں کے خلاف مؤثر اقدامات کرنے پر زور دیا گیا، دہشت گردوں کی فنڈنگ، بھرتی، اسلحے تک رسائی ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغانستان میں دہشت گردی کے تربیتی مراکز اور انفراسٹرکچر ختم کرنے پر زور دیا گیا، انسداد دہشت گردی میں دوطرفہ اور کثیرالجہتی تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔
اجلاس میں افغان حکام کی افیون کی کاشت کم کرنے کی کوششوں کو سراہا، منشیات کے انسداد کے لیے جامع حکمت عملی اپنانے پر زور دیا گیا، افغان پناہ گزینوں کی باعزت واپسی کے لیے اقدامات پر زور دیا گیا۔ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایران اور پاکستان کی جانب سے لاکھوں افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کو سراہا گیا، عالمی برادری سے ایران و پاکستان کو مزید مدد دینے کی اپیل کی، افغانستان میں جامع اور وسیع البنیاد حکومت بنانے پر زور دیا گیا۔اجلاس میں خواتین اور بچیوں کو تعلیم، روزگار اور عوامی زندگی میں شمولیت دینے ، افغان عوام کے بنیادی حقوق اور سہولتوں کی فراہمی پر زور دیا گیا، نیٹو ممالک کو افغانستان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغانستان کے منجمد اثاثے افغان عوام کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا گیا، افغانستان اور اردگرد فوجی اڈے قائم کرنے کی مخالفت اور افغان مسئلے کے سیاسی حل کے لیے عالمی اور علاقائی کوششوں کی حمایت کی گئی۔اجلاس میں ماسکو فارمیٹ، شنگھائی تعاون تنظیم اور ہمسایہ ممالک کے اجلاس کو اہم قرار دیا گیا، دوشنبے میں چاروں ممالک کے نمائندوں کے حالیہ اجلاس کا خیرمقدم کیا گیا۔