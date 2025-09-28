سکیورٹی فورسز کا لکی مروت میں آپریشن،بھارتی حمایت یافتہ17خوارج ہلاک:دہشتگردوں کو کرپٹو کرنسی سے ادائیگی داعش کا نیٹ ورک پکڑا گیا
راولپنڈی (دنیانیوز،نیوزایجنسیاں)سکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 17 خوارج کو ہلاک کردیا۔
آئی ایس پی آر کے مطابق 26اور27 ستمبر کی رات کو سکیورٹی فورسز نے بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع لکی مروت میں آپریشن کیا، آپریشن کے دوران سکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کا موثر طریقے سے گھیراؤ کیا جس کے نتیجے میں 17 بھارتی حمایت یافتہ خوارج کو ہلاک کر دیا گیا، ہلاک خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا جو سکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کے ساتھ ساتھ بے گناہ شہریوں کے قتل میں بھی سرگرم رہے ، علاقے میں پائے جانے والے کسی بھی دوسرے بھارتی حمایت یافتہ خارجی کو ختم کرنے کے لئے سینی ٹائزیشن آپریشن کیا جا رہا ہے ، پاکستان کی سکیورٹی فورسز ملک سے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لئے پرعزم ہیں۔
دوسری طرف میڈیا رپورٹس کے مطابق سکیورٹی فورسز کے درشہ خیل کرک میں کامیاب آپریشن کے دوران ہلاک کئے گئے 17خوارج کی فوٹیج منظر عام پر آگئی، فوٹیج میں فتنہ الخوارج کے دہشتگردوں کو غار کی جانب بھاگتے دیکھا جا سکتا ہے ، کرک میں آپریشن فتنہ الخوارج کے ملا نذیر گروپ کے خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا، آپریشن میں 7 سے 10 خوارج کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔وزیراعظم نے سکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا اورکہا کہ سکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت اور بروقت کارروائی کی بدولت خوارج کے مذموم عزائم خاک میں مل گئے ، حکومت اور سکیورٹی فورسز دہشتگردی کے مکمل خاتمے کیلئے پر عزم ہیں، دہشتگردی کے عفریت کو جلد جڑ سے اکھاڑ دیں گے ۔
پشاور (مانیٹرنگ ڈیسک)خیبرپختونخوا میں دہشتگردوں کو ادائیگی کیلئے کرپٹوکرنسی کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے ۔چمکنی دھماکے سے متعلق محکمہ انسداد دہشت گردی کی رپورٹ کے مطابق مذہبی شخصیت پر حملے میں ملزموں کو کرپٹوکرنسی میں ادائیگی کی گئی، دہشتگردی میں ملوث داعش کا بڑا نیٹ ورک گزشتہ ماہ پکڑا گیا۔رپورٹ کے مطابق غیرملکی خودکش حملہ آور کے سہولت کاروں کو کرپٹو کرنسی بھیجی گئی، کرپٹو کرنسی ای والٹ کے ذریعے افغانستان سے کوئٹہ بھیجی گئی، کوئٹہ میں کرپٹو کرنسی پاکستانی روپے میں تبدیل کرکے رقم لاہوراور کرک بھیجی گئی، دہشتگردوں کے سہولت کار اور ہینڈلرز پشاور، کرک، کوئٹہ، ضلع خیبر اور کوہاٹ میں موجود تھے ۔ 11 مئی کو 22 سال کے غیرملکی خودکش حملہ آور عمران گولیف نے روکے جانے پر پولیس موبائل وین پرخودکش حملہ کیا تھا۔رپورٹ کے مطابق خودکش حملہ آور کا ہدف ایک اہم سیاسی مذہبی شخصیت تھی، خودکش حملہ آور گزشتہ سال 24 اپریل کو نجی پرواز سے اسلام آباد ائیرپورٹ پہنچا اور اس نے دو دن اسلام آباد میں قیام کیا جبکہ وہ لاہور میں بھی دو روز رہا۔ رپورٹ کے مطابق غیرملکی حملہ آور کے چار ساتھی بھی پاکستان آئے ہیں جن کی تلاش جاری ہے ، نیٹ ورک کے سات دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا ہے ۔