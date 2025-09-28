تنقید کر نیوالے لگے رہیں،پنجاب آگے بڑھ رہا:مریم نواز:سیلاب متاثرین کیلئے خصوصی کارڈ جاری کرنے کا اعلان
لاہور (سپیشل رپورٹر، مانیٹرنگ ڈیسک) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سیلاب متاثرین کے لیے خصوصی کارڈ جاری کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنقید کرنے والے کرتے رہیں، پنجاب میں عملی کام ہو رہا ہے اور صوبہ آگے بڑھ رہا ہے ۔
وزیراعلیٰ نے گزشتہ روز فلڈ سروے مہم کا آغاز کیا اور سروے ٹیموں کو اپنی آنکھ، کان، ہاتھ اور بازو قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پنجاب کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے سروے پورٹل کا ڈیجیٹل افتتاح کیا اور ٹیموں سے خود حلف لیا۔الحمرا کلچرل کمپلیکس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا وعدہ پوری طرح نبھائیں گے ، عوام نے جو اعتماد کیا ہے اسے صدق دل سے پورا کریں گے ۔ سیلاب کے دوران ریلیف آپریشن کرنے والے اصل فرنٹ لائن سپاہی ہیں۔ بطور وزیراعلیٰ، 15 کروڑ عوام کی ذمہ داری صرف کرسی پر بیٹھ کر پوری نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے فیلڈ میں جانا پڑتا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ سیلاب متاثرین کے لیے خصوصی کارڈ لانچ کیا جا رہا ہے ، جس کے تحت پورا مکان گرنے پر 10 لاکھ، آدھا گرنے پر 5 لاکھ، مویشی مرنے پر 5 لاکھ جبکہ کسانوں کو 12 ایکڑ تک فی ایکڑ 20 ہزار روپے امداد دی جائے گی۔وزیراعلیٰ نے کہا کہ پنجاب بھر میں 2200 ٹیمیں، جن میں 10 ہزار افراد شامل ہیں، سروے کے لیے جا رہی ہیں۔ یہ ٹیمیں صرف ڈیٹا اکٹھا کرنے نہیں بلکہ عبادت کرنے جا رہی ہیں، کیونکہ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آنا سب سے بڑی نیکی ہے ۔انہوں نے کہا کہ سیلاب کے دوران خود رات بھر جاگتی رہی، ہر 15 منٹ بعد رپورٹ لیتی تھی اور جہاں ضرورت تھی وہاں خود پہنچی۔ عوام کو یہ احساس ہوا کہ مصیبت کی گھڑی میں وزیراعلیٰ ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔
مریم نواز نے کہا کہ کوئی بھی کام ہوگا تو کیمرے کے سامنے بھی آئے گا تاکہ عوام کو نظر آئے کہ وزیراعلیٰ کیا کر رہی ہیں۔ پنجاب پر تنقید اس لیے ہوتی ہے کہ صوبہ آگے بڑھ رہا ہے ، ہم کان بند کر کے اپنے مقصد پر توجہ دے رہے ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ سیلاب کے دوران ترقیاتی کام رکے نہیں، جلد متاثرہ سڑکیں بحال ہوں گی، شہروں میں گرین بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ پنجاب پہلا صوبہ ہے جس نے 25 لاکھ لوگوں کو بروقت محفوظ مقامات پر منتقل کیا، یہی کامیابی ہماری پہچان ہے ۔بعدازاں وزیراعلیٰ سے پاکستان نیوی وار کالج کے 55 ویں اسٹاف کورس کے شرکا نے ملاقات کی، جن میں تینوں مسلح افواج اور 15 دوست ممالک کے افسر شامل تھے ۔ مریم نواز نے فلسطینی عوام کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا اور سیلاب میں معاونت پر پاک نیوی کو خراج تحسین پیش کیا۔تقریب کے دوران سوال و جواب میں جنوبی افریقہ کے ایک افسر کے استفسار پر انہوں نے کہا کہ اپنی بیٹیوں کو آگے بڑھنے ، تعلیم حاصل کرنے اور اعتماد پیدا کرنے کے مواقع دیں۔ خاتون نیول آفیسر کے سوال پر کہا کہ پنجاب میں ہراسمنٹ کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے اور خواتین کے لیے محفوظ ماحول فراہم کیا جا رہا ہے ۔وزیراعلیٰ نے سیاحت کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ حکومت سیاحوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کر رہی ہے تاکہ سیاحت کے ذریعے صوبے کی معیشت کو مزید مضبوط کیا جا سکے ۔