انسانی سمگلرز کی ریڈبک جاری،143انتہائی مطلوب،7خواتین بھی شامل
اسلام آباد (دنیا نیوز ، مانیٹرنگ ڈیسک )ایف آئی اے نے انسانی سمگلرز کی نئی ریڈ بک جاری کر دی ،جس میں انتہائی مطلوب 143 انسانی سمگلرز میں 7 خواتین بھی شامل ہیں ، ایف آئی اے کی طرف سے جاری ریڈ بک میں سب سے زیادہ تعداد گوجرانوالہ زون کو مطلوب انسانی سمگلرز کی ہے۔
ترجمان ایف آئی اے کے مطابق انتہائی مطلوب انسانی سمگلرز کی یہ 13ویں ریڈ بک ہے جس میں 7خواتین انسانی سمگلرز بھی شامل ہیں ، انتہائی مطلوب خواتین انسانی سمگلرز میں اسلام آباد زون کو 4، لاہور زون کو 2 اور گوجرانولہ زون کو ایک خاتون مطلوب ہے ، ایف آئی اے لاہور زون کو 14، گجرانوالہ زون کو 70، فیصل آباد زون کو 13، ملتان زون کو 3 انسانی سمگلرز مطلوب ہیں ،اسلام آباد زون کو 25، کراچی زون کو 10، بلوچستان اور کے پی زون کو 1، 1جبکہ کوہاٹ زون کو 6انسانی سمگلرز مطلوب ہیں، 2023 سے اب تک 51انسانی سمگلروں کو گرفتار کیا جا چکا ،ریڈ بک کے انتہائی مطلوب انسانی سمگلرز کی گرفتاری کیلئے خصوصی کریک ڈائون جاری ہے ،ملزمان کی گرفتاری کیلئے خصوصی چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، ان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹس بھی بلیک لسٹ کئے گئے ہیں ،بیرون ملک فرار ہونے والے انسانی سمگلروں کی گرفتاری کیلئے ریڈ نوٹسز بھی جاری کئے گئے ہیں ۔