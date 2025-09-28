صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب: 27اضلاع کے 3775موضع جات کو نقصان پہنچا

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)پراونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے سیلابی نقصانات کی تفصیل جاری کردی ، ایک ماہ میں سروے مکمل کیا جائے گا، متاثرین کی امداد کا طریقہ کاربھی وضع کردیا گیا ۔

رپورٹ کے مطابق سیلاب سے پنجاب کے 27 اضلاع کے 3 ہزار 775 موضع جات کونقصان پہنچا ، نارووال میں 428 ،سیالکوٹ میں 377 اورجھنگ میں 322 موضع جات کونقصان پہنچا ۔ متاثرین میں رقم کی تقسیم کیلئے موقع پربینک آف پنجاب کے مراکز قائم کئے جائیں گے ، پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ موبائل کے ذریعہ نقصانات کے ڈیٹا بارے آگاہ کریگا ، پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی اور نادرا نقصانات کی تصدیق کرے گا ۔ 

