باجوڑ :کھیل کے دوران گولا پھٹ گیا،4نوجوان جاں بحق

  • پاکستان
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک )صوبہ خیبرپختونخوا کے ضلع باجوڑ کی تحصیل ماموند کے علاقے لغڑئی میں کھیتوں میں پڑا پرانا گولا پھٹنے سے 4 نوجوان جاں بحق اور 2 زخمی ہوگئے ۔

پولیس کے مطابق کھیت میں پرانا گولا پڑا تھا، اس دوران چند نوجوان وہاں پہنچے اور گولے کے ساتھ کھیلنے لگ گئے ،اس دوران گولا پھٹ گیا جس کے نتیجے میں 4 نوجوان جاں بحق اور 2 زخمی ہوگئے ۔ زخمیوں اور لاشوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کواٹر ہسپتال منتقل کردیا گیا ۔جاں بحق ہونے والوں میں 18 سالہ سجاد اورفواد، 13 سالہ نوشاد اور 15 سالہ جواد شامل ہیں،زخمیوں کو پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے باجوڑ سے پشاور منتقل کر دیا گیا۔

