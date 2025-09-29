E-paper
خوشحال اور جدید پنجاب میرا وژن، جہاں ہر شہری بااختیار ہو : مریم نواز
پنجاب سے سپلائی بدستور بند: پشاور میں آٹا بحران شدید، صرف دو ہفتے کا سٹاک رہ گیا
وفاقی حکومت سیلاب زدگان کیساتھ کھڑی ہے ، امیر مقام
برآمدات میں رائس ایکسپورٹرز کا بڑا کر دار ہے ، یوسف گیلانی
خیبر پختونخوا کے کسی حصے پر آپریشن نہیں ہو رہا، اختیار ولی
عوام فلاحی ریاست بنانے میں کردار ادا کریں ، غفورحیدری
تازہ ترین
مخالفین نے صرف باتیں کیں، پنجاب کے خلاف بات کی تو گھر چھوڑ کرآؤں گی: مریم
جسٹس طارق محمود جہانگیری کو عدالتی امور کی انجام دہی سے روکنے کا حکم معطل
میں اور فیلڈ مارشل ہر معاملے پر ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں: وزیراعظم
ایف بی آر کا ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع نہ کرنے کا اعلان
ریاست ٹیکس نہیں لے گی تو تنخواہیں، مراعات کیسے دے گی: ڈی جی آئی ایس پی آر
آج کے کالمز
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
