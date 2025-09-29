عوام فلاحی ریاست بنانے میں کردار ادا کریں ، غفورحیدری
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)ممبر قومی اسمبلی و جنرل سیکرٹری جمعیت علمائے اسلام پاکستان مولانا عبدالغفور حیدری نے صاحبزادہ پیر عبدالشکور نقشبندی کی دعوت پر ختم نبوت کانفرنس چکوال میں خصوصی شرکت کی۔
اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ختم نبوت کے قانون کو بنانے میں جمعیت علمائے اسلام اور علما نے کلیدی کردار ادا کیا، حقیقی فلاحی پاکستان تب ہی بنے گا جب عوام الناس علمائے کرام کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجیں گے ،جے یو آئی کے ممبران قومی و صوبائی اسمبلی اورسینیٹ میں ختم نبوت کے تحفظ، پاکستان کی بقا و سلامتی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ۔جے یو آ ئی حکومتوں کی جانب سے غیر آئینی ،غیر قانونی غیر شرعی قوانین میں رکاوٹ کا کردار ادا کرتی ہے ۔ عوام ،خصوصاً مذہبی طبقہ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں اپنا کردار ادا کریں اور انتخابات میں جے یوآئی کے امیدواروں کو کامیاب کروا ئیں۔