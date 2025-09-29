چین سے امدادی سامان کے 2 جہاز پاکستان پہنچ گئے
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے چین کی جانب سے امدادی سامان کے 2 جہاز پاکستان پہنچ گئے ،آئی ایس پی آر کے مطابق دو پروازوں کے ذریعے 300 خیمے اور 9 ہزار کمبل چین سے نور خان ایئر بیس پہنچا دیئے گئے۔
وفاقی وزیر امیر مقام اور چیئرمین این ڈی ایم اے نے امدادی سامان وصول کیا، امیر مقام اور چیئرمین این ڈی ایم اے نے چینی جہاز کے عملے کو خوش آمدید کہا،اس حوالے سے تقریب میں پاکستان میں چینی سفیر بھی شریک تھے ۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا چین کی بر وقت امداد پاک چین لازوال دوستی کی عکاس ہے ، حکومتی ادارے اور این ڈی ایم اے متاثرین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے سرگرم ہے ۔ انہوں نے کہا چین نے کبھی بھی مشکل وقت میں پاکستان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔