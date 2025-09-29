وہاڑی، تیز رفتار بس اور کار میں تصادم، 6 افراد جاں بحق، 2 زخمی
وہاڑی(خبرنگار، نمائندہ خصوصی)لڈن روڈ پر نجی کمپنی کی بس اور کار آمنے سامنے ٹکرا گئیں حادثے میں کار سوار چھ افراد موقع پر جاں بحق ہوگئے لاشوں اور بس سواردو زخمیوں کو ریسکیو اہلکاروں نے بس اور کار کی باڈی کاٹ کر نکالا اور ڈی ایچ کیو وہاڑی منتقل کیا۔
جاں بحق افراد میں فیصل آباد کے چار نوجوان عمر، طلحہ، حسنین اور حیدر کے علاوہ ابوبکر اور ایک نامعلوم شخص شامل ہیں۔ زخمیوں میں سلامت ولد رشید جس کی ٹانگ پر گہرا زخم آیا اور سلیم ولد عبدالعزیز شامل ہیں جس کی ٹانگ فریکچر ہوگئی۔ ریسکیو 1122 کے مطابق تمام لاشوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ۔و رثا کے پہنچنے پر ضروری کارروائی کے بعد ان کے سپرد کر دی جائیں گی ۔حادثے کے نتیجے میں کار مکمل طور پر تباہ ہوگئی جبکہ بس کو جزوی نقصان پہنچا۔عینی شاہدین کے مطابق کار اور بس دونوں کی رفتار بہت زیادہ تھی کار نے ٹرک کو اوور ٹیک کیا تو حاصل پور سے وہاڑی آنے والی بس کے نیچے جاگھسی پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔