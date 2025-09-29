چیچہ وطنی،بیوی روٹھنے پر نوجوان کی درخت سے پھندا لیکر خودکشی
چیچہ وطنی(نمائندہ دنیا)چیچہ وطنی کے تھانہ غازی آباد کے چک نمبر 21گیارہ ایل حقدار کالونی کے قریب 25سالہ نوجوان نے مبینہ طور پر درخت سے پھندا لیکر خودکشی کرلی۔
ابتدائی معلومات کے مطابق بلال افضل ولد محمد افضل بھٹی کی بیوی ناراض ہوکر میکے ساہیوال چلی گئی تھی جس سے دلبرداشتہ ہو کر اس نے مبینہ طور پرزندگی ختم کی، اس کی لاش درخت سے لٹکتی ہوئی ملی۔ اطلاع ملنے پر تھانہ غازی آباد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو تحویل میں لے کر ضروری کارروائی کے بعد ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا۔