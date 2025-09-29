صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیچہ وطنی،بیوی روٹھنے پر نوجوان کی درخت سے پھندا لیکر خودکشی

  • پاکستان
چیچہ وطنی،بیوی روٹھنے پر نوجوان کی درخت سے پھندا لیکر خودکشی

چیچہ وطنی(نمائندہ دنیا)چیچہ وطنی کے تھانہ غازی آباد کے چک نمبر 21گیارہ ایل حقدار کالونی کے قریب 25سالہ نوجوان نے مبینہ طور پر درخت سے پھندا لیکر خودکشی کرلی۔

 ابتدائی معلومات کے مطابق بلال افضل ولد محمد افضل بھٹی کی بیوی ناراض ہوکر میکے ساہیوال چلی گئی تھی جس سے دلبرداشتہ ہو کر اس نے مبینہ طور پرزندگی ختم کی، اس کی لاش درخت سے لٹکتی ہوئی ملی۔ اطلاع ملنے پر تھانہ غازی آباد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو تحویل میں لے کر ضروری کارروائی کے بعد ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

حارث رؤف کی ناقص باؤلنگ،پاکستان نے ایشا کپ جیتنے کا سنہری موقع کھو دیا،بھارت سے مسلسل تیسری شکست:بھارتی ٹیم کی ہٹ دھرمی،محسن نقوی سے ٹرافی نہ لی

پاکستان کے نور زمان نیش کپ سکواش ٹور نامنٹ کے فاتح

بنگلہ دیش کوشکست،نڈر 17ساف فٹبال چیمپئن شپ بھارت کے نام

ورلڈ ہارٹ ڈے کے موقع پر کراچی میں سائیکل ریلی

متھن منہاس بھارتی کرکٹ بورڈ کے نئے صدر بن گئے

پی سی بی نے پہلی مرتبہ سکوررز کیلئے کنٹریکٹس متعارف کروا دیئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak