شانگلہ:12سالہ شادی شدہ بچی کی زہر کھاکر خودکشی

  • پاکستان
شانگلہ (مانیٹرنگ ڈیسک) خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ کے علاقے دمرائی میں 12 سالہ شادی شدہ بچی سلیمہ نے زہر کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔۔۔

 متوفیہ کی شادی 6 ماہ قبل اپنے 10 سالہ کزن انعام اللہ سے ہوئی تھی۔واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی لیکن متوفیہ کی والدہ لاش پوسٹمارٹم کے لیے پولیس کے حوالے کرنے پر راضی نہیں تھی ، تاہم پولیس نے لاش کو ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال الپوری منتقل کرواکر پوسٹ مارٹم کرایا۔ایس ایچ او علی حسین کا کہنا تھا کہ موت کی اصل وجہ میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد معلوم ہو سکے گی ، آیا یہ خودکشی تھی یا بچی کو منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا ہے ۔ایس ایچ او نے بتایا کہ یہ بات تصدیق شدہ ہے کہ دونوں میاں بیوی نابالغ تھے ۔ان کا کہنا تھا کہ یہ شادی غیر قانونی تھی اور بچی کی موت بھی مشکوک ہے ۔ ایس ایچ او نے کہا کہ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر سے مشاورت کے بعد نابالغ بچوں کا نکاح پڑھانے والے مولوی اور نکاح کے موقع پر موجود تمام افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے گی جبکہ بچی اور لڑکے کے والدین کو بھی گرفتار کیا جائے گا اور انصاف کو یقینی بنایا جائے گا۔

