صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی دستاویزات پر پاکستان آنیوالے 5 افغان مسافر ڈی پورٹ

  • پاکستان
جعلی دستاویزات پر پاکستان آنیوالے 5 افغان مسافر ڈی پورٹ

پشاور(دنیا نیوز)فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) امیگریشن عملے نے طورخم بارڈر پر کارروائی کرتے ہوئے غیرقانونی اور جعلی دستاویزات پر پاکستان آنے والے 5 افغان مسافروں کو ڈی پورٹ کر دیا۔

ترجمان ایف آئی اے کے مطابق خاتون سمیت 3 مسافر اپنے ہمشکل افراد کے پاسپورٹوں پر پاکستان آرہے تھے ، مسافروں کی شناخت فیصل، ہاشم عمرخیل، زرق حبیب اللہ، ولی اور خاتون موزلیفہ گجر کے نام سے ہوئی، مسافروں کا تعلق افغانستان سے ہے ،حکام کا کہنا ہے کہ خاتون موزلیفہ گجر، فیصل اور ہاشم عمر خیل نامی مسافروں نے اپنے ہمشکل افراد کے پاسپورٹس پر پاکستان داخل ہونے کی کوشش کی، مسافر زرق حبیب اللہ کے پاسپورٹ پر جعلی امیگریشن اسٹمپ لگی ہوئی تھی،ترجمان کا کہنا ہے کہ ولی نامی مسافر کے پاس کسی قسم کی سفری دستاویزات موجود نہیں تھیں، تمام مسافروں کو واپس افغانستان ڈی پورٹ کر دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ملک ہر میدان میں آگے بڑھ رہا،اکیلا کپتان کچھ نہیں کر سکتا کامیابی ٹیم ورک سے ملتی ہے:وزیر اعظم

غزہ میں جنگ بندی کے قریب ،سب متفق:ٹرمپ:اسرائیل کی پناہ گاہوں پر بمباری،مزید 90شہید

بھارت خطے کا غنڈہ،پاکستان کا کرارا جواب،بھارتی مندوب اقوام متحدہ سے فرار

رشوت لینے کا الزام ،چین کے سابق وزیر کو سزائے موت

ایران پاک سعودی دفاعی معاہدے کا حصہ بننے کا خواہاں

غیر ملکی اڈے بنانیکی مخالفت کا خیر مقدم کرتے ہیں ، افغان حکومت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak