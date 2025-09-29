غیر قانونی امیگریشن، ایف آئی اے کے 2 اہلکار گرفتار
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک) ایف آئی اے نے بھاری رشوت کے عوض شہریوں کو بیرونِ ملک بھیجنے کی ایک کوشش ناکام بنا دی اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات اپنے ہی دو اہلکاروں کو گرفتار کر لیا ہے۔
ترجمان ایف آئی اے کے مطابق یہ کارروائی ادارے کے اسلام آباد زون کے ڈائریکٹر کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر (امیگریشن) سلمان لیاقت کی نگرانی میں امیگریشن سٹاف کی اچانک چیکنگ کے دوران کی گئی۔بیان میں کہا گیا کہ ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر اور ایک کانسٹیبل کو ڈیوٹی کے دوران گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ موبائل فون استعمال کر رہے تھے ، حالانکہ امیگریشن عملے کو ڈیوٹی کے دوران موبائل فون رکھنے کی اجازت نہیں ہے ۔شک کی بنیاد پر ان کے فونز کی تلاشی لی گئی تو ‘غیر قانونی امیگریشن سے متعلق اہم شواہدبرآمد ہوئے ۔ترجمان ایف آئی اے نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دونوں اہلکار مسافروں اور ایجنٹوں سے رابطے میں تھے اور فی کس 50 ہزار روپے لے کر شہریوں کو فلپائن اور ازبکستان بھیجنے کی کوشش کر رہے تھے ۔مزید یہ کہ ملزمان کے موبائل فونز سے کروڑوں روپے کے لین دین کا ریکارڈ بھی ملا اور وہ مائیکروفنانس اکاؤنٹس کے ذریعے رقوم وصول کر رہے تھے ۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ملزموں کا تین روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔