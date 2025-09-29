صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سروائیکل کینسر ویکسی نیشن مہم کی مدت میں توسیع کا فیصلہ

سروائیکل کینسر ویکسی نیشن مہم کی مدت میں توسیع کا فیصلہ

اسلام آباد(این این آئی)ہدف حاصل نہ ہونے پر سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسینیشن مہم کی مدت میں توسیع کا فیصلہ کرلیا گیا، صوبوں نے انسداد ایچ پی وی مہم کی مدت میں توسیع کی اپیل کی ہے۔

پنجاب، سندھ، آزاد جموں و کشمیر، اسلام آباد میں مہم کی مدت میں توسیع کی جائے گی۔ذرائع کے مطابق سندھ حکومت نے مہم کی مدت تین دن بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے ۔ ادھر اسلام آباد ، پنجاب اور آزاد جموں و کشمیر میں بھی 3 تا 7 روز کی توسیع کا امکان ہے ۔ پہلی انسداد سروائیکل کینسر مہم 15 تا 27 ستمبر چلائی گئی جس کا ہدف 1 کروڑ 17 لاکھ سے زائد بچیوں کی ویکسینیشن تھی ،وزیرِمملکت برائے صحت مختار بھرتھ نے بتایا کہ یہ کوئی بیرونی ایجنڈا نہیں، علمائے کرام سے رابطے و مشاورت کے بعد ویکسین کو لانچ کیا گیا اور اس میں کوئی حرام چیز شامل ہے نہ ہی کوئی سائنٹیفک ثبوت اینٹی ویکسین کمپین کی حمایت کرتا ہے۔

