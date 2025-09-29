دنیا نیوز کی خبر کی تصدیق،بلوچستان میں مجسٹریسی سسٹم کا آغاز
لاہور(اپنے نامہ نگار سے، دنیا نیوز)بلوچستان میں مجسٹریسی سسٹم بحال، بلوچستان کابینہ نے مجسٹریٹ فرسٹ کلاس اختیارات دینے کی منظوری دیدی، ضابطہ فوجداری 1898 کی دفعہ 14-A بلوچستان ترمیمی ایکٹ( 2021) کے تحت اختیارات کی توثیق کردی۔
ڈپٹی کمشنرز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کو صوبہ بھر میں مجسٹریٹی اختیارات مل گئے ۔ متعلقہ افسر اپنے اپنے دائرہ اختیار میں مقدمات فوری طور پر سماعت کر سکیں گے ۔ روزنامہ دنیا نے چھ ستمبر کو ملک میں مجسٹریسی سسٹم بحال کرنے کے معاملے پر خبر شائع کی تھی۔ جبکہ اب بلوچستان سے مجسٹریسی سسٹم بحال ہونے کا آغاز ہوگیا ہے ۔ جرائم اور اختیارات کی حدود سے متعلق صوبائی یا وفاقی قوانین کے تحت جنگلات، مائنز و منرلز کے جرائم کی سماعت کا اختیار دیا گیا۔ فوڈ سیفٹی، پبلک لینڈز پر قبضہ اور واٹر ویز کی خلاف ورزیوں پر کارروائی کرسکے گا۔ موٹر وہیکلز، کینالز اینڈ ڈرینیج، بلڈنگ کنٹرول اور میونسپل سروسز سے متعلق مقدمات میں فوری ٹرائل کا اختیار دیا گیا۔ اختیارات صوبے کے تمام اضلاع کے ڈپٹی و اسسٹنٹ کمشنرز کو حاصل ہوں گے ۔ کابینہ کی منظوری اور عملدرآمد کے لئے صوبائی کابینہ نے ہوم ڈیپارٹمنٹ کی سمری منظور کر لی۔یہ فیصلہ بلوچستان کے انتظامی ڈھانچے میں ایک بڑی اور تاریخی تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ۔ صوبائی کابینہ نے نہ صرف مجسٹریٹی اختیارات بحال کیے ہیں بلکہ اس عمل کو قانونی تحفظ بھی دیا ہے تاکہ صوبے بھر میں عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے موثر اقدام کیا جا سکے ۔ اس سے قبل چھوٹے نوعیت کے مقدمات میں عوام کو ضلعی سطح پر ریلیف کے لیے طویل عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر اب یہ مقدمات وہیں نمٹائے جا سکیں گے جہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے ۔
بلوچستان جیسے وسیع و عریض صوبے میں دور دراز علاقوں کے شہری اکثر عدالتوں تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ مجسٹریٹ فرسٹ کلاس اختیارات کے اجراء سے اب فوڈ ملاوٹ، فوڈ سیفٹی، پبلک لینڈز پر قبضہ، واٹر ویز کی خلاف ورزی، موٹر وہیکلز، کینالز اینڈ ڈرینیج، بلڈنگ کنٹرول اور میونسپل سروسز جیسے مسائل پر فوری کارروائی ممکن ہو سکے گی۔ کسی علاقے میں ناقص اور ملاوٹ شدہ خوراک کی فروخت ہو رہی ہو یا کسی نے سرکاری زمین پر قبضہ کر لیا ہو تو ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر موقع پر ہی مقدمہ سن کر فیصلہ دے سکیں گے ۔ اس طرح عوام کو فوری ریلیف اور انصاف کی تیز رفتار فراہمی ممکن ہوگی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے دیگر صوبوں کے حوالے سے بھی تجاویز تیار کرلیں، جس کو دیکھتے ہوئے صوبوں کو ہدایات جاری کی جائیں گی۔ یہ فیصلہ ضلعی سطح پر گورننس کو مضبوط بنانے کا ایک اہم قدم ہے ۔ بلوچستان کے اکثر اضلاع میں فاصلے اور وسائل کی کمی کے باعث عام شہریوں کے مسائل طویل عرصے تک حل طلب رہتے تھے ۔ اب ہر ضلع کے ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر اپنے دائرہ اختیار میں آنے والے مقدمات کا فوری نوٹس لے کر فیصلہ کر سکیں گے ۔ اس سے نہ صرف عوامی شکایات کا ازالہ تیزی سے ہوگا بلکہ انتظامیہ کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی اور لوگوں کا اعتماد ریاستی اداروں پر بڑھے گا۔ پاکستان کے عدالتی نظام میں لاکھوں مقدمات سالہا سال تک زیر التوا رہتے ہیں۔ چھوٹے نوعیت کے کیسز بھی کئی برسوں تک فیصلے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ مجسٹریٹی اختیارات کی بحالی سے ضلعی سطح پر ہی متعدد کیسز نمٹنے لگیں گے جس سے عدالتوں کا بوجھ کم ہوگا اور بڑے اور پیچیدہ مقدمات پر زیادہ توجہ دی جا سکے گی۔ یہ عدالتی نظام کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی ایک مثبت پیش رفت ہے ۔
کابینہ کے فیصلے کے بعد اب ایسے جرائم پر فوری کارروائی ممکن ہو گی جن کے لیے پہلے لمبی قانونی کارروائی کی ضرورت پڑتی تھی۔ جنگلات کی کٹائی، مائنز اور منرلز کی غیر قانونی کان کنی، پانی کے راستوں پر قبضے اور بلڈنگ کنٹرول کی خلاف ورزی جیسے معاملات میں ضلعی افسران فوری سماعت کر کے فیصلے کر سکیں گے ۔ اس سے قدرتی وسائل کا تحفظ، ماحولیات کی بہتری اور شہری منصوبہ بندی میں شفافیت لانے میں مدد ملے گی۔