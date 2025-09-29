صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچستان میں لاپتہ ڈی ایس پی رفیق مینگل بخیریت واپس آگئے

  • پاکستان
کوئٹہ(سٹاف رپورٹر)بلوچستان میں لاپتہ ہونے والے ڈی ایس پی رفیق حمزہ مینگل بخیریت واپس آگئے۔ پولیس کے مطابق ڈی ایس پی رفیق حمزہ مینگل حب سے آتے ہوئے سوراب کے قریب لاپتہ ہوئے تھے۔۔۔

 وہ بغیر موبائل اور سرکاری گاڑی کے واپس پہنچے ۔لاپتہ ڈی ایس پی کی واپسی سے متعلق وجوہات تاحال سامنے نہ آسکیں، پولیس نے مختلف پہلوئو ں سے تحقیقات کا آغاز کردیا، واقعہ کے بعد سکیورٹی اداروں نے قریبی اضلاع کی پولیس کو بھی الرٹ کر دیا۔پولیس نے کہا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے تک حتمی بیان نہیں دیا جا سکتا۔

