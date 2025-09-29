اورکزئی ، شدت پسندوں کا پولیس چیک پوسٹ پر حملہ ، جوابی کارروائی پر فرار
کوہاٹ(این این آئی)قبائلی ضلع اورکزئی کی وسطی تحصیل کے علاقہ کاشہ مشتی میں شدت پسندوں نے پولیس چیک پوسٹ پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کردیا تاہم پولیس کی مؤثرجوابی فائرنگ سے حملہ آورفرارہوگئے۔
پولیس کے مطابق گزشتہ شب تقریباًدو بجے نامعلوم شدت پسندوں نے لوئر تحصیل میں پولیس سٹیشن مشتی میلہ کی حدود میں کاشہ مشتی چیک پوسٹ پر تینوں اطراف سے چھوٹے اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کردیا جس پر پولیس کے دلیر جوانوں نے بھی بھرپور جواب دیا اور فائرنگ کا شدید تبادلہ دو گھنٹوں تک جاری رہا ، پولیس کے جوانوں نے دلیری اور جوانمردی سے حملہ آوروں کے ناپاک عزائم کوخاک میں ملادیا ،دوطرفہ فائرنگ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔