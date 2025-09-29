صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا:بال کاٹنے کے تنازع پر فائرنگ، 1شخص جاں بحق

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) مریم ٹاؤن میں بال دیر سے کاٹنے کے تنازع پر مسلح شخص کی فائرنگ سے ایک حجام جاں بحق اور ایک نوجوان زخمی ہو گیا۔

ذرائع کے مطابق مقتول شرجیل نقاش کے بھائی عدیل نے مائیکل کے بھتیجے ابرش سے کھانے کے بعد بال کاٹنے کا کہا، جس پر دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ کچھ دیر بعد مائیکل مسلح ہو کر موقع پر پہنچا اور فائرنگ کر کے شرجیل کو قتل کر دیا، جبکہ بیچ بچاؤ کرنے والے نقاش کو بھی زخمی کر دیا۔ ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔واقعے کے بعد پولیس نے مقتول کی میت تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے بعد ورثا کے حوالے کر دی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

