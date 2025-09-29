صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوکاڑہ :پسند کی شادی کا تنازع ، بھائی کے ہاتھوں 2بہنیں قتل

  • پاکستان
اوکاڑہ :پسند کی شادی کا تنازع ، بھائی کے ہاتھوں 2بہنیں قتل

اوکاڑہ، بصیرپور، منڈی احمد آباد، دیپالپور (خبرنگار، تحصیل رپورٹر ، نامہ نگار)اوکاڑہ کے نواحی گائوں کلیر کلاں میں پسند کی شادی کے تنازع پر نوعمر بھائی نے فائرنگ کرکے 2بہنیں قتل کردیں،پولیس نے ایک گھنٹے میں ہی ملزم کو آلہ قتل سمیت گرفتار کر لیا۔

پولیس ترجمان کے مطابق اوکاڑہ کے تھانہ منڈی احمد آباد کے گاؤں کلیر کلاں کی رہائشی لڑکی اقرا نے پسند کی شادی کی تھی،جس کا اسکے بھائی سیف الملوک کو رنج تھا،اتوارکی صبح اقرامیکے میں موجودتھی کہ سیف الملوک نے اس پرپسٹل سے فائرنگ کردی،جو موقع پر ہی دم توڑگئی، چھوٹی بہن عدیلہ نے بڑی بہن اقرا کو بچانے کیلئے بھائی کی مزاحمت کی تو ملزم نے عدیلہ کو بھی گولیاں مارکر موقع پر ہی موت کے گھاٹ اتاردیااور موقع سے فرار ہوگیا،واقعہ کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ضروری کارروائی اور شواہد اکٹھے کرنے کے بعد لاشوں کو ہسپتال منتقل کردیا۔ ڈی پی او اوکاڑہ راشدہدایت کے احکامات پربصیرپوراورمنڈی احمدآبادتھانوں کی پولیس نے مشترکہ آپریشن کرکے ایک گھنٹے کے اندرملزم سیف الملوک کو گرفتارکرلیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

ڈیجیٹل فنڈٹرانسفرز فوری بنیادوں پر ہوتے ہیں،اسٹیٹ بینک

انجمن تاجران کی میثاق معیشت کیلئے پیشرفت کی اپیل

ٹرمپ سے ملاقات، تعلقات کو نئی جہت ملی ،افتخار ملک

آرگینک میٹ کے 15.6ملین ڈالر کے آرڈر ز ملنا خوش آئند ،نجم مزاری

بڑی معیشتیں نئے اتحادی ڈھونڈ رہی ہیں ،ملک بوستان

عالمی نمائشیں برآمدات میں اضافے کا ذریعہ ،کارپٹ مینو فیکچرر ز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak