اوکاڑہ :پسند کی شادی کا تنازع ، بھائی کے ہاتھوں 2بہنیں قتل
اوکاڑہ، بصیرپور، منڈی احمد آباد، دیپالپور (خبرنگار، تحصیل رپورٹر ، نامہ نگار)اوکاڑہ کے نواحی گائوں کلیر کلاں میں پسند کی شادی کے تنازع پر نوعمر بھائی نے فائرنگ کرکے 2بہنیں قتل کردیں،پولیس نے ایک گھنٹے میں ہی ملزم کو آلہ قتل سمیت گرفتار کر لیا۔
پولیس ترجمان کے مطابق اوکاڑہ کے تھانہ منڈی احمد آباد کے گاؤں کلیر کلاں کی رہائشی لڑکی اقرا نے پسند کی شادی کی تھی،جس کا اسکے بھائی سیف الملوک کو رنج تھا،اتوارکی صبح اقرامیکے میں موجودتھی کہ سیف الملوک نے اس پرپسٹل سے فائرنگ کردی،جو موقع پر ہی دم توڑگئی، چھوٹی بہن عدیلہ نے بڑی بہن اقرا کو بچانے کیلئے بھائی کی مزاحمت کی تو ملزم نے عدیلہ کو بھی گولیاں مارکر موقع پر ہی موت کے گھاٹ اتاردیااور موقع سے فرار ہوگیا،واقعہ کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ضروری کارروائی اور شواہد اکٹھے کرنے کے بعد لاشوں کو ہسپتال منتقل کردیا۔ ڈی پی او اوکاڑہ راشدہدایت کے احکامات پربصیرپوراورمنڈی احمدآبادتھانوں کی پولیس نے مشترکہ آپریشن کرکے ایک گھنٹے کے اندرملزم سیف الملوک کو گرفتارکرلیا۔