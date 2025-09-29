گردوں کی غیر قانونی پیوندکاری میں ملوث گینگ کا کارندہ گرفتار
پشاور(آن لائن)ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل پشاور کی بڑی کارروائی کے دوران گردوں کی غیر قانونی پیوندکاری میں ملوث گینگ کا اہم کارندہ مردان سے گرفتار کرلیا گیا۔
ترجمان کا کہنا ہے کہ عوام انسانی اعضاء کی غیرقانونی خریدوفروخت اور پیوندکاری کی اطلاع ایف آئی اے کو دیں ،ملوث عناصرکیخلاف رعایت نہیں برتی جائیگی، ملوث گینگ کا اہم کارند ہ ایمل خان کومتاثرہ شہری کی شکایت پر گرفتارکیاگیا،ملزم گردوں کی پیوندکاری میں مریضوں کو انتھیزیا لگاتا تھا ،ملزم نے مریضوں کی غیر قانونی پیوندکاری سے لاکھوں روپے بٹورے ،گرفتار ملزم غیر قانونی پیوندکاری کیلئے پرائیویٹ ہسپتالوں کا سہارا لیتا تھا ،ابتدائی تفتیش کے مطابق مکروہ دھندے میں متعدد افراد اور سہولت کار ملوث ہیں۔