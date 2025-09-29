وارداتیں:شہریوں سے لاکھوں روپے، قیمتی سامان چھن گیا
لاہور(کرائم رپورٹر)صوبائی دارالحکومت لاہور میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں سے لاکھوں روپے ،موبائل فونز، موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سمیت قیمتی سامان لوٹ لیا گیا۔
شیراکوٹ میں عامر سے 1 لاکھ 65ہزار روپے اور موبائل فون،مصری شاہ میں جاوید سے 1 لاکھ 60ہزار روپے اور موبائل فون،گرین ٹائون میں ساجد سے 1 لاکھ 50ہزار روپے اور موبائل فون،مزنگ میں نعمان سے 1لاکھ40 ہزار روپے اور موبائل فون،مغلپورہ میں عون سے 1لاکھ 30ہزار روپے ، موبائل فون اور دیگر سامان لوٹا گیا۔غالب مارکیٹ اور سندر سے گاڑیاں جبکہ برکی ،شاہدرہ اور لٹن روڈ سے موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔