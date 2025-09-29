صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑواں شہروں میں ڈینگی بے قابو، 63 نئے مریض ر پورٹ

اسلام آباد ،راولپنڈی (نیوز ایجنسیاں) جڑواں شہروں میں ڈینگی کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی گئی جس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دونوں شہروں میں ڈینگی کے 63نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔

اسلام آباد میں 36نئے ڈینگی کیسز سامنے آئے ہیں، انسدادِ ڈینگی ٹیموں کی جانب سے مختلف یونین کونسلز اور سیکٹرز میں انسپکشنز اور سرویلنس سرگرمیاں جار ی ہیں۔دیہی علاقوں سے 25 جبکہ شہری علاقوں سے 11 ڈینگی کیس ریکارڈ کیے گئے ۔ ضلعی حکام نے بتایا کہ ڈینگی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر متعدد افراد گرفتار جبکہ کئی مقامات سیل کیے گئے ہیں۔ادھرراولپنڈی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 27نئے مریض رپورٹ ہوئے ۔محکمہ صحت کے مطابق ڈینگی کے کْل 10305 مریضوں کی سکریننگ کی گئی 622 ڈینگی کنفرم مریض آئے ، ڈینگی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 4183 ایف آئی آرز، 1760 بلڈنگ سربمہر اور 3389 چالان درج کیے گئے جبکہ ڈینگی لاروا کی موجودگی پر 1 کروڑ 3 لاکھ 55 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔ دھاماں سیداں، دھمیال، رنیال ، ڈھوک دلال، ڈھوک نجو، ڈھوک منشی ، رحمت آباد، کھنہ ڈاک، وارث خان اور گرجا لکھن سے ڈینگی لاروا ملا اور ڈینگی کے مریض سامنے آئے ۔

