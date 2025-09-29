سندھ:ترقیاتی بجٹ استعمال نہ ہونے سے سیکڑوں منصوبے تعطل کا شکار
کراچی (سٹاف رپورٹر) سندھ میں بیورو کریسی کی نااہلی اور غفلت کے باعث ترقیاتی بجٹ استعمال نہ ہونے سے اسپتالوں، اسکولوں، سڑکوں، سیوریج، واٹر سپلائی سمیت سیکڑوں مختلف منصوبے تعطل کا شکار ہو گئے۔
اس حوالے سے محکمہ خزانہ کے اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2025-26کے کل ترقیاتی بجٹ میں سے صرف 11 فیصد بجٹ استعمال ہو سکا ۔ 520 ارب روپے کے صوبائی اے ڈی پی میں سے 3 ماہ کے دوران صرف 57 ارب روپے خرچ کیے گئے ۔ محکمہ زراعت کے 43 منصوبوں کے لیے 7 ارب 53 کروڑ روپے رکھے گئے تھے لیکن صرف 2 فیصد خرچ کیا گیا ، باقی فنڈز اب تک استعمال نہیں ہوئے ۔ اسی طرح اوقاف، محکمہ عشر و زکوٰۃ اور مذہبی امور کے 35 منصوبوں کے لیے رکھے گئے 62 کروڑ روپے میں سے 14 فیصد خرچ کئے گئے ۔ شعبہ تعلیم کے 719 منصوبوں کے لیے 38 ارب 20 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے ، صرف 10 فیصد یعنی 3 ارب 72 کروڑ روپے خرچ کیے جا سکے ۔محکمہ اسکول ایجوکیشن کے 451 منصوبوں کے لیے 17 ارب 82 کروڑ روپے مختص تھے لیکن صرف 2 ارب 10 کروڑ روپے خرچ ہوسکے ۔ کالج ایجوکیشن کے 112 منصوبوں کے لیے 2 ارب 29 کروڑ روپے رکھے گئے لیکن صرف 1 فیصد یعنی 3 کروڑ روپے خرچ ہو سکے ۔ محکمہ ماحولیات کے 17 ترقیاتی منصوبوں کے لیے ایک ارب 8 کروڑ 20 لاکھ روپے رکھے گئے ،صرف 9 فیصد یعنی 10 کروڑ روپے خرچ ہو سکے ۔ محکمہ خزانہ کے 8 منصوبوں کے لیے ایک ارب 73 کروڑ روپے رکھے گئے ،ایک کروڑ 47 لاکھ روپے یعنی ایک فیصد بجٹ استعمال ہوا۔ سندھ کے تمام اسپتالوں کے معاملات دیکھنے والے محکمہ صحت کی کارکردگی بھی ترقیاتی منصوبوں میں انتہائی خراب رہی۔
محکمہ صحت کے 178 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 21 ارب 31 کروڑ روپے بجٹ میں رکھے گئے تھے لیکن ان میں سے صرف ایک ارب 29 کروڑ روپے خرچ کیے جا سکے ہیں، یعنی 3 ماہ کے دوران صرف 6 فیصد بجٹ استعمال ہو سکا۔ محکمہ صحت کے ترقیاتی بجٹ کے استعمال نہ ہونے کے باعث نئے اسپتال قائم کرنے ، موجودہ اسپتالوں میں بہتری لانے اور سہولیات فراہم کرنے جیسے اہم امور بھی تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سندھ کے محکمہ داخلہ کے 107 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 13 ارب 36 کروڑ روپے رکھے گئے تھے ، لیکن ان میں سے صرف 60 کروڑ روپے یعنی 5 فیصد بجٹ استعمال ہوا۔ اسی طرح محکمہ لائیو اسٹاک اور فشریز کے ترقیاتی منصوبوں کی کارکردگی بھی خراب رہی۔ اس محکمے کے 49 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 2 ارب 64 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے لیکن صرف 13 کروڑ 46 لاکھ روپے یعنی 5 فیصد بجٹ استعمال ہو سکا۔