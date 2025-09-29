صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

استور :نامعلوم افراد نے نایاب بھورا ریچھ مار ڈالا

گلگت (آئی این پی) گلگت بلتستان کے ضلع استور میں نامعلوم افراد نے نایاب بھورے ریچھ کو ہلاک کر دیا، واقعہ منی مرگ میں پیش آیا۔

ڈسٹرکٹ فاریسٹ آفیسر محکمہ تحفظ جنگلی حیات استور سید نعیم شاہ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ بھورے ریچھ کو مارنے کے واقعے کی تحقیقات کیلئے وہ گلگت سے استور کیلئے جارہے ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ وہ استور جاکر مار دئیے جانے والے بھورے ریچھ کا پوسٹمارٹم کرانے کے بعد رپورٹ ملنے پر رائے دیں گے ۔ استور کے مقامی لوگوں کا کہنا کہ ریچھ کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا۔ویڈیو میں ایک شخص ریچھ کے جسم پر لگنے والے زخم کے بارے بتا رہا ہے کہ ریچھ کو فائرنگ کر کے مار دیا گیا ہے۔

