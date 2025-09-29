10رائس ملز سے چھپائی 27 ہزار 474 بوری گندم برآمد
بھوانہ، چناب نگر، لالیاں(نمائندہ دنیا، نامہ نگار)وزیراعلیٰ سپیشل مانیٹرنگ یونٹ (ایس ایم یو)ضلع چنیوٹ کا محکمہ خوراک اور پیرا فورس کے ہمراہ چنیوٹ، لالیاں اور بھوانہ میں رائس ملز کا آڈٹ،10 رائس ملز چیک کی گئیں (5 چنیوٹ، 3 لالیاں، 2 بھوانہ) رشید رائس ملز طاہرہ آباد، ساہیوال روڈ، چناب نگر (تحصیل لالیاں)سے 27474 بوریاں (1374 میٹرک ٹن) گندم برآمد کی گئی جو ناجائز طور پر چھپائی گئی تھی۔ برآمد شدہ گندم موقع پر ہی سیل کر دی گئی۔
مل انتظامیہ کو سختی سے پابند کیا گیا کہ حکومتی اجازت کے بغیر کوئی فروخت یا ترسیل نہ کرے ۔چناب نگر میں بڑی کارروائی کے دوران رشید رائس ملز طاہر آباد کے گودام میں ذخیرہ اندوزی کی غرض سے سٹاک کئے گئے گندم کے 27 ہزار 300 بیگ برآمدکیے گئے ۔ ایس ڈی ای او پیرا محمد افضل کے مطابق تھیلوں کا وزن 1365 ٹن ہے ۔پیرا فورس نے تحصیل لالیاں کے علاقے اڈا شیخن میں کارروائی کی اوردکان میں ذخیرہ کیے گئے گندم کے 3500 تھیلے برآمد کر کے دکان کو سیل کر دیا۔