ملک بھر میں بجلی مہنگی کرنیکی درخواست پر سماعت آج ہو گی

  • پاکستان
اسلام آباد(این این آئی)نیپرا کراچی سمیت ملک بھر کیلئے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر آج پیر کو سماعت کرے گا۔ سی پی پی اے نے اگست کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 19 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنیکی درخواست نیپرا میں دائر کر رکھی ہے۔

ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک پر بھی ہوگا جبکہ اکتوبر کے بلوں میں اگست کی ماہانہ ایڈ جسٹمنٹ کا اطلاق کیے جانے کا امکان ہے ۔نیپرا نے رواں ماہ کے -الیکٹرک کے لیے جون اور جولائی کی ماہانہ ایڈ جسٹمنٹس کا نوٹیفکیشن کیا تھا، اس وقت کے الیکٹرک صارفین کو 2 ماہانہ ایڈجسٹمنٹس میں 2 روپے 57 پیسے فی یونٹ کمی کا ریلیف مل رہا ہے۔ 

