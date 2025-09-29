صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
ایف بی آر کا سی پیک اتھارٹی کا ٹیکس آڈٹ کرنے سے انکار

اسلام آباد (نیوز رپورٹر )ایف بی آر نے سی پیک اتھارٹی کا ٹیکس آڈٹ کرنے سے انکار کردیا، ایف بی آر کے مطابق سی پیک اتھارٹی انکم ٹیکس و سیلز ٹیکس کیلئے رجسٹرڈ نہیں ہوئی ہے۔

 ایف بی آر نے آڈیٹر جنرل پاکستان کو لکھے  گئے مراسلے میں کہا ہے کہ قانون کے مطابق ایف بی آر ان اداروں کا ٹیکس آڈٹ کرنے کا مجاز ہے جو ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہیں، ایف بی آر کے ریکارڈ کے مطابق سی پیک اتھارٹی ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے ، مراسلے کے مطابق ایف بی آر میں رجسٹرڈ نہ ہونے کے باعث سی پیک اتھارٹی کی آمدنی و ٹیکس کا آڈٹ نہیں کر سکتے ہیں، ایف بی آر نے آڈیٹر جنرل پاکستان کو سی پیک اتھارٹی کی آمدنی و ٹیکس آڈٹ کرنے سے انکار کردیا ہے۔

