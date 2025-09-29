قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا ، 12نکاتی ایجنڈا جاری
اسلام آباد(نامہ نگار)قومی اسمبلی کا اجلاس آج سہ پہر 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہو گا ،قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اجلاس کے دوران پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطہ میں سکیورٹی کے سخت انتظامات کئے گئے ہیں۔
پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی عائد کی گئی ،کوریج کرنے والے صحافیوں کے بجٹ اجلاس کے دوران جاری پی وی سی پریس گیلری کارڈ موجودہ اسمبلی اجلاس کیلئے ویلڈ ہونگے ۔ قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کی جانب سے جاری 12نکاتی ایجنڈا کے مطابق وقفہ سوالات، توجہ دلائو نوٹس، قانون سازی، تحریک تشکر سمیت دیگر اہم امور زیر بحث لائے جائیں گے۔