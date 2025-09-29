صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

20ہزارامداد ناکافی ،حکومت نقصانات کا تخمینہ لگائے ،نیئر بخاری

  • پاکستان
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹینز سید نیئر حسین بخاری نے وسطی اور جنوبی پنجاب میں سیلابی تباہی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

 تینوں دریاؤں نے وسطی پنجاب کے شہری اور جنوبی پنجاب کے زرعی علاقہ جات میں تباہی پھیر دی، وفاقی اور صوبائی حکو متوں کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقہ جات کے شہریوں کی بحالی کیلئے دی جانے والی 20 ہزار روپے فی ایکڑ مالی امداد ناکافی ہے ،اگر ہمارے پاس مالی وسائل نہیں ہیں تو بین الاقوامی برادری سے بالکل امداد لینی چاہیے ، پنجاب حکومت کو سیلاب سے نقصانات کا تخمینہ لگانا چا ہئے ،وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کو تحمل سے بات کرنی چا ہئے ، نیئر بخاری نے کہا ہے کہ اگر بھیک نہیں مانگتے تو مریم نواز کے چچا 2022 کے بعد آئی ایم ایف کے پاس کیوں گئے ،عالمی برادری سے بھیک تو آپ کتنے عرصہ سے مانگ رہے ہیں۔

