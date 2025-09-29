صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ای اونیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تقررکاعمل شروع

  • پاکستان
سی ای اونیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تقررکاعمل شروع

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن نے چیف ایگزیکٹو آفیسر نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تقرر کے لیے سمری وزیراعظم کو بھجوا دی ہے۔

 وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن نے سلیکشن کمیٹی کی سفارشات پر تین ناموں کی سمری وزیراعظم کو بھجوائی ہے ، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلیکمیونیکیشن کے ڈائریکٹر جنرل ٹیلی کام فیصل آئی کا نام بھی سمری میں شامل ہے ، چیف ایگزیکٹو آفیسر این آئی ٹی بی کی اسامی چھ ماہ سے خالی ہے ، وزیراعظم شہباز شریف نے گزشتہ سال این آئی ٹی بی کو تحلیل کرنے کے احکامات دیئے تھے تاہم وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن کی نظر ثانی کی درخواست پر وزیراعظم نے این آئی ٹی بی کو پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کے ماتحت کام کرنے کی ہدایت دی ہے ، جس کے بعد وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن نے چیف ایگزیکٹو آفیسر این آئی ٹی بی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تعیناتی کے لیے عمل شروع کیا ہے ، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن نے سلیکشن کمیٹی کی سفارشات پر تین ناموں پر مشتمل پینل کو حتمی منظوری کے لیے وزیراعظم کو بھجوایا ہے ، چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تعیناتی کے پینل میں ڈائریکٹر جنرل ٹیلی کام کا نام بھی شامل ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چیٹ جی پی ٹی صارفین کے سوتے وقت بھی کام کرے گا

چین :کٹے ناخنوں کو بیچنے کا رواج معمول بنتا جارہا ہے

جوڑوں کا درد ختم کردینے والا جیل تیارکرلیاگیا

ایمازون کے برساتی جنگلات مزید قدآور ہو رہے :تحقیق

سیڑھیاں اترنے سے دل کی حالت بہتر،وزن کم ہوتاہے

میکسیکو:دنیا کے سب سے چھوٹے کچھوے کی پیدائش

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak