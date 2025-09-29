سی ای اونیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تقررکاعمل شروع
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن نے چیف ایگزیکٹو آفیسر نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تقرر کے لیے سمری وزیراعظم کو بھجوا دی ہے۔
وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن نے سلیکشن کمیٹی کی سفارشات پر تین ناموں کی سمری وزیراعظم کو بھجوائی ہے ، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلیکمیونیکیشن کے ڈائریکٹر جنرل ٹیلی کام فیصل آئی کا نام بھی سمری میں شامل ہے ، چیف ایگزیکٹو آفیسر این آئی ٹی بی کی اسامی چھ ماہ سے خالی ہے ، وزیراعظم شہباز شریف نے گزشتہ سال این آئی ٹی بی کو تحلیل کرنے کے احکامات دیئے تھے تاہم وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن کی نظر ثانی کی درخواست پر وزیراعظم نے این آئی ٹی بی کو پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کے ماتحت کام کرنے کی ہدایت دی ہے ، جس کے بعد وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن نے چیف ایگزیکٹو آفیسر این آئی ٹی بی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تعیناتی کے لیے عمل شروع کیا ہے ، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن نے سلیکشن کمیٹی کی سفارشات پر تین ناموں پر مشتمل پینل کو حتمی منظوری کے لیے وزیراعظم کو بھجوایا ہے ، چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تعیناتی کے پینل میں ڈائریکٹر جنرل ٹیلی کام کا نام بھی شامل ہے ۔