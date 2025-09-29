پی ٹی آئی اب چڑھائی کے بجائے پسپائی اختیار کیے ہوئے
(تجزیہ: سلمان غنی) پی ٹی آئی کی جانب سے اپنے لائحہ عمل کے تعین کیلئے منعقدہ ‘‘پاور شو’’ نتیجہ خیز تو نہ بن سکا البتہ خود جماعت کے مستقبل کے حوالہ سے بہت سے سوالات چھوڑ گیا۔ پختونخوا کے وزیراعلیٰ علی امین گنڈا پور جو کچھ عرصہ قبل یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ اگر تین ماہ میں اپنے لیڈر کی رہائی ممکن نہ بنا سکا تو سیاست چھوڑ دوں گا۔۔۔
لیکن اب پشاور جلسہ میں وہ پاکستان کے سپہ سالار کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہتے سنائی دیئے کہ جنرل عاصم منیر 25 کروڑ عوام کے سپہ سالار ہیں لہٰذا وہ بانی پی ٹی آئی کے مسئلہ کو حل کرنے میں اپنا کرداراداکریں ۔وزیراعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈا پور کے ان ریمارکس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی اب چڑھائی کی بجائے پسپائی اختیار کیے ہوئے ہے اور اب ان کا ٹارگٹ حکومت کا خاتمہ یاکچھ اور نہیں ، صرف اور صرف بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے ۔ رہائی کیلئے بھی اب ان کا لہجہ دھمکی آمیز نہیں محض استدعا اور اپیل والا ہے ۔ اس امر کا تجزیہ ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے پشاور کا مجوزہ پاور شو نتیجہ خیز بن سکا یا نہیں ۔ پی ٹی آئی کے پشاور جلسہ کے حوالہ سے تو عام تاثر یہی تھاکہ پی ٹی آئی کا یہ جلسہ اپنے آئندہ لائحہ عمل کے حوالہ سے اہم ہوگا۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ شاید پی ٹی آئی احتجاجاً اسمبلیاں چھوڑنے کا اعلان کردے اور پھر اس طرح کے امکانات بھی ظاہر ہیں کہ پھر سے اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کیا جائے ، پی ٹی آئی اندر سے بری طرح کنفیوز ہے ۔ جس کا بڑا ثبوت خود جلسہ تھاجس میں کنفیویژن پر غلبہ رہا ۔ حکومت کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے ایک دوسرے پر غلبہ غالب رہا ، حکومت کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش نظر آئی ۔ یہ راستہ کھولنے کی بجائے ان کیلئے مشکلات میں اضافہ کرتا نظر آ رہا ہے ، اگر مقتدرہ حلقے سمجھیں کہ بانی کو سپیس دینا سیاسی عمل کیلئے ضروری ہے تو عدالتی ریلیف کے امکانات بڑھ جائیں گے بصورت دیگر سختی برقرار رہ سکتی ہے ۔
البتہ اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ علی امین گنڈا پور کو اڈیالہ جیل کی پہلے جیسی تائید حاصل نہیں رہی ، جس کیلئے ان کا انتخاب کیاگیا وہ نتائج یقینی نہیں بنا سکے ، لیکن وہ خود کو اس پوزیشن پر لے آئے ہیں کہ اب انہیں ہٹایا نہیں جا سکتا ، کیونکہ وزارت اعلیٰ کے منصب سے کسی کو ہٹانا ا ٓسان اور کسی دوسرے کو لانا مشکل ہوتا ہے ۔ پی ٹی آئی ایسی کوئی غلطی نہیں کرسکتی ۔ انہیں علی امین پر ہی اکتفا کرنا پڑے گا جہاں تک پی ٹی آئی کے سیاسی مستقبل کا سوال ہے تو اس کا انحصار بھی خود ان کی لیڈر شپ پر ہے ، ان کی ملک میں مقبولیت سے ووٹ بینک ہے تو پھر ان کا تحفظ کیسے ہو ۔ پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ سب کو اپنے سیاسی کردار کی ادائیگی کا حق ملنا چاہیے ۔ پاکستان کی مضبوطی کیلئے پاکستانی سوچ و اثرورسوخ اور قومی جذبے کا اظہار ہر سطح پر ہوناچاہیے ۔ آج جب پاکستان بیرونی محاذ پر بڑی کامیابیاں سمیٹ رہاہے تو پی ٹی آئی والے اس پر خوشی کا اظہارنہیں کررہے ، وہ یہ کامیابیاں بھی ہضم نہیں کر رہے ، یہ غصہ حب الوطنی کے جذبوں پر اثرانداز ہوتا ہے اس کا علاج دریافت ہونا چاہیے ۔ پی ٹی آئی کو سیاسی راستہ ملناچاہیے اس مسئلہ کا سیاسی علاج نکلنا چاہیے یہ ملک کے جمہوری سسٹم کیلئے ناگزیر ہے ۔