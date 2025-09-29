جماعتِ اسلامی کے وفد کی کابل میں افغان وزیرِ خارجہ سے ملاقات
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)دورہ افغانستان پر گئے جماعتِ اسلامی کے وفد نے کابل میں افغان وزیرِ خارجہ امیر متقی سے ملاقات کی ہے۔
پشاور سے جماعتِ اسلامی کے ترجمان کے مطابق وفد میں پروفیسر ابراہیم، عطا الرحمٰن، عنایت اللہ اور عبدالواسع شامل ہیں۔جماعتِ اسلامی کے پی کے جنوبی کے قائم مقام امیر محمد ظہور خٹک کے مطابق دورے سے دونوں ملکوں میں غلط فہمیوں کے ازالے اور تعلقات میں بہتری کی امید ہے ۔جماعتِ اسلامی کے پی کے جنوبی کے قائم مقام امیر کا کہنا ہے کہ پاکستان نے طویل عرصہ افغان مہاجرین کی میزبانی کی، دونوں ممالک کے تعلقات کی بہتری کے لیے مل بیٹھ کر مسائل ومشکلات کا حل نکالنا ہو گا۔ انہوں نے کہا کہ وفود کا تبادلہ، مذاکرات اور بات چیت ہی تمام مسائل کا حل ہے۔