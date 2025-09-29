صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد(اے پی پی)پاکستانی وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب نے امریکی صدرڈونلڈ ٹرمپ کے کرپٹو مشیر پیٹرک وِٹ سے ملاقات کی۔

دونوں ممالک کے مابین بلاک چین اور ڈیجیٹل اثاثوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت نے کہا کرپٹو اور ڈیجیٹل اثاثوں میں پاکستان عالمی قیادت کے ساتھ ہے ، امریکا اور پاکستان، بلاک چین اور ڈیجیٹل اثاثوں میں تعاون کے ذریعے تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی راہ پر گامزن ہیں۔انہوں نے کہاکہ پاکستان عالمی ڈیجیٹل معیشت اور جدید ٹیکنالوجی میں ترقی کی راہ ہموار کر رہا ہے۔

