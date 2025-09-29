صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ختم نبوت ایمان کی بنیاد اس پر کسی قسم کا سمجھوتا ممکن نہیں: قومی رحمت للعالمین کانفرنس

  • پاکستان
ختم نبوت ایمان کی بنیاد اس پر کسی قسم کا سمجھوتا ممکن نہیں: قومی رحمت للعالمین کانفرنس

اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)ملی یکجہتی کونسل پاکستان کے زیرِاہتمام اورجمعیت علمائے پاکستان کی میزبانی میں اسلام آباد میں منعقدہ قومی رحمت للعالمین وختم نبوت کانفرنس کے متفقہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ختمِ نبوت ایمان کی بنیاد ہے اور اس پر کسی قسم کا سمجھو تا ممکن نہیں۔

قانونِ تحفظ ناموسِ رسالت (سی 295 ) کو غیر مؤثر نہیں ہونے دیا جائے گا ۔ کانفرنس کی صدارت ملی یکجہتی کونسل اور جمعیت علما ئے پاکستان کے صدر ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر نے کی۔ کانفرنس میں علامہ سید ساجد علی نقوی،لیاقت بلوچ ،علی محمد خان، پیر سید صفدر شاہ گیلانی،علامہ سید افتخار نقوی،پیرمیاں عبدالخالق ،مفتی گلزاراحمد نعیمی،پیر خالد سلطان قادری، پیرعبدالحق ثانی، قاری محمد یعقوب شیخ ، سید ناصرعباس شیرازی، علامہ عارف حسین واحدی، ڈاکٹرعلی عباس نقوی ، ڈاکٹرمفتی ظفراقبال جلالی،ڈاکٹر حمزہ مصطفائی ،عبداللہ حمید گل ،امانت علی زیب ، پیرعبید احمد ستی ،سید آفتاب عظیم بخاری، پیر مجتبیٰ فاروق ، مفتی اشتیاق میر، قاری ابرارحسین، پیر منیب ، پیر سعید احمد ، طاہر رشید تنولی، سید عبدالوحید شاہ ، عبدالوحید روپڑی ،پیر ممتازاحمد ضیا و د یگر نے شرکت کی، صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر نے کہا ارکان پارلیمنٹ اپنے حلف نامہ کے مطابق قانون سازی کریں ورنہ محاسبہ کیا جائے گا۔قومی اسمبلی میں کم عمر بچوں کی شادیوں پر پابندی سے متعلق بل، اقلیتی کمیشن بل، حقوق نسواں اور ٹرانسجینڈر ایکٹ شریعت سے متصاد م ہیں،نیشنل ایکشن پلان پر ازسرِ نو غور کیا جائے اور شہداء کے خاندانوں کی کفالت کو یقینی بنایا جائے ۔ کانفرنس میں دہشت گردی اور سکیورٹی اہلکاروں کی شہادتوں پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا ۔ شرکا نے اپنے مشترکہ اعلامیہ میں کہا مسلم ممالک کو فلسطینی عوام کی عملی مدد کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرنے چاہئیں۔ تمام مسلم ممالک اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں ۔ سعودی عرب سمیت تمام عالمی معاہدے قومی امنگوں کے مطابق کیے جائیں اور پاک سعودی معاہدہ کی تفصیلات منظر عام پر لائی جائیں ،مسئلہ فلسطین پر دو ریاستی حل قابل قبول نہیں۔ سیلاب متاثرین کی مدد کی جا ئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ملک ہر میدان میں آگے بڑھ رہا،اکیلا کپتان کچھ نہیں کر سکتا کامیابی ٹیم ورک سے ملتی ہے:وزیر اعظم

غزہ میں جنگ بندی کے قریب ،سب متفق:ٹرمپ:اسرائیل کی پناہ گاہوں پر بمباری،مزید 90شہید

بھارت خطے کا غنڈہ،پاکستان کا کرارا جواب،بھارتی مندوب اقوام متحدہ سے فرار

رشوت لینے کا الزام ،چین کے سابق وزیر کو سزائے موت

ایران پاک سعودی دفاعی معاہدے کا حصہ بننے کا خواہاں

غیر ملکی اڈے بنانیکی مخالفت کا خیر مقدم کرتے ہیں ، افغان حکومت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak