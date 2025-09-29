ختم نبوت ایمان کی بنیاد اس پر کسی قسم کا سمجھوتا ممکن نہیں: قومی رحمت للعالمین کانفرنس
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)ملی یکجہتی کونسل پاکستان کے زیرِاہتمام اورجمعیت علمائے پاکستان کی میزبانی میں اسلام آباد میں منعقدہ قومی رحمت للعالمین وختم نبوت کانفرنس کے متفقہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ختمِ نبوت ایمان کی بنیاد ہے اور اس پر کسی قسم کا سمجھو تا ممکن نہیں۔
قانونِ تحفظ ناموسِ رسالت (سی 295 ) کو غیر مؤثر نہیں ہونے دیا جائے گا ۔ کانفرنس کی صدارت ملی یکجہتی کونسل اور جمعیت علما ئے پاکستان کے صدر ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر نے کی۔ کانفرنس میں علامہ سید ساجد علی نقوی،لیاقت بلوچ ،علی محمد خان، پیر سید صفدر شاہ گیلانی،علامہ سید افتخار نقوی،پیرمیاں عبدالخالق ،مفتی گلزاراحمد نعیمی،پیر خالد سلطان قادری، پیرعبدالحق ثانی، قاری محمد یعقوب شیخ ، سید ناصرعباس شیرازی، علامہ عارف حسین واحدی، ڈاکٹرعلی عباس نقوی ، ڈاکٹرمفتی ظفراقبال جلالی،ڈاکٹر حمزہ مصطفائی ،عبداللہ حمید گل ،امانت علی زیب ، پیرعبید احمد ستی ،سید آفتاب عظیم بخاری، پیر مجتبیٰ فاروق ، مفتی اشتیاق میر، قاری ابرارحسین، پیر منیب ، پیر سعید احمد ، طاہر رشید تنولی، سید عبدالوحید شاہ ، عبدالوحید روپڑی ،پیر ممتازاحمد ضیا و د یگر نے شرکت کی، صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر نے کہا ارکان پارلیمنٹ اپنے حلف نامہ کے مطابق قانون سازی کریں ورنہ محاسبہ کیا جائے گا۔قومی اسمبلی میں کم عمر بچوں کی شادیوں پر پابندی سے متعلق بل، اقلیتی کمیشن بل، حقوق نسواں اور ٹرانسجینڈر ایکٹ شریعت سے متصاد م ہیں،نیشنل ایکشن پلان پر ازسرِ نو غور کیا جائے اور شہداء کے خاندانوں کی کفالت کو یقینی بنایا جائے ۔ کانفرنس میں دہشت گردی اور سکیورٹی اہلکاروں کی شہادتوں پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا ۔ شرکا نے اپنے مشترکہ اعلامیہ میں کہا مسلم ممالک کو فلسطینی عوام کی عملی مدد کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرنے چاہئیں۔ تمام مسلم ممالک اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں ۔ سعودی عرب سمیت تمام عالمی معاہدے قومی امنگوں کے مطابق کیے جائیں اور پاک سعودی معاہدہ کی تفصیلات منظر عام پر لائی جائیں ،مسئلہ فلسطین پر دو ریاستی حل قابل قبول نہیں۔ سیلاب متاثرین کی مدد کی جا ئے۔