حفاظتی بندوں کی تعمیر و مرمت ریکارڈ مدت میں مکمل، وزیراعلیٰ کی شاباش
لاہور(سپیشل رپورٹر)وزیراعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں حفاظتی بندوں کی تعمیر و مرمت ریکارڈ مدت میں مکمل کر لی گئی۔
وزیر اعلیٰ نے وزیر آبپاشی کاظم علی پیرزادہ، سیکرٹری واصف خورشید اوراریگیشن کی پوری ٹیم کو شاباش دی-مظفر گڑھ کے نواحی علاقے نوراجہ بھٹہ بند کی تعمیر و مرمت مکمل کر لی گئی ہے ۔ بندمیں سیلاب سے پڑنے والے شگاف پر کر دئیے گئے ۔ سیلاب سے متاثرہ 1960 فٹ طویل حفاظتی بند کی تعمیر مکمل کر لی گئی۔نوراجہ بھٹہ بند پر 1250فٹ طویل شگاف پر کرلیا گیا-نوراجہ بھٹہ بند کو 3450فٹ تک مضبوط حفاظتی بند میں بدل دیاگیا۔ موٹروے سائیڈ پر حافظ والا میں 23ہزار فٹ ڈسٹری بیوٹری ٹریک کی تعمیر و مرمت مکمل کر لی گئی۔ دو سڑکوں پر 410فٹ طویل شگاف بھی پر کرلئے گئے ۔33700فٹ طویل شگاف پر کرنے کا 80فیصد سے زائد کام مکمل ہو چکاہے جبکہ باقی ماندہ کام کی تیزی سے تکمیل جاری ہے ۔ چوتھے نہر پر پڑنے والے 283فٹ شگاف کی تعمیر و مرمت بھی مکمل کر لی گئی ہے۔