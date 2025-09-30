سپریم کورٹ : جسٹس طارق جہانگیری کو کام سے روکنے کا حکم معطل، ڈیوٹی روسٹر میں نام شامل
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر، اپنے نامہ نگار سے)سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جوڈیشل ورک سے روکنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم معطل کرتے ہوئے فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹسز جاری کر دیئے۔ سپریم کورٹ کے پانچ رکنی آئینی بینچ نے قرار دیا کہ جج کے خلاف کووارنٹو درخواست میں جوڈیشل ورک سے نہیں روکا جا سکتا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل آئینی و قانونی تشریح کا معاملہ ہے۔ بینچ نے 16 ستمبر کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے آئندہ سماعت تک عبوری حکم جاری رکھا۔سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں ہوئی، جس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس ثمن رفعت امتیاز عدالت میں پیش ہوئے ۔وکیل منیر اے ملک نے مؤقف اختیار کیا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے اپنے ہی جج کو عدالتی کام سے روک دیا۔ 10 جولائی 2024 کو دائر رٹ پر تاحال رجسٹرار آفس کے اعتراضات برقرار ہیں۔ اس پر جسٹس شاہد بلال حسن نے ریمارکس دیئے کہ رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے باوجود رٹ پٹیشن پر نمبر کیسے لگ گیا؟ وکلا اس سوال پر تیاری کرکے آئندہ آئیں۔عدالت نے قرار دیا کہ سپریم کورٹ کا پہلے بھی اصول رہا ہے کہ کسی جج کو جوڈیشل ورک سے نہیں روکا جا سکتا۔
جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ جس کیس کا حوالہ دیا جا رہا ہے ، اس کے حقائق مختلف تھے ۔مزید برآں، سپریم کورٹ کی جانب سے عبوری حکم کی معطلی کے بعد جسٹس طارق جہانگیری کو اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے ڈیوٹی روسٹر میں شامل کر لیا گیا ہے۔ آج کے لیے ان کی سنگل اور ڈویژن بینچ کی کاز لسٹ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ سماعت سے قبل صحافی کے سوال پر جسٹس طارق جہانگیری نے کہا: حیرت ہے 34 سال بعد ڈگری منسوخ کر رہے ہیں، دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ جامعہ کراچی کی جانب سے ڈگری منسوخی کے فیصلے کو سندھ ہائیکورٹ میں چیلنج کر دیا ہے ۔ درخواست میں جامعہ کراچی سنڈیکیٹ اور ان فیئر مینز کمیٹی کے فیصلوں کو دائرہ اختیار سے تجاوز اور غیرقانونی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔