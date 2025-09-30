احتجاج حق مگر انتشار سے معیشت کو نقصان، آزاد کشمیر میں تعلیم، صحت بہتر: ڈی جی آئی ایس پی آر
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر،دنیا نیوز)ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا احتجاج حق ہے مگر انتشار سے معیشت کو نقصان ہوتا ہے ،آزاد کشمیر میں تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر بہت بہتر ہے، ریاست ٹیکس نہیں لے گی تو تنخواہیں، مراعات کیسے دے گی۔
ترجمان فوج کا آزاد کشمیر کی مختلف جامعات کے طلبہ سے پلندری میں خطاب سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ڈی جی آئی ایس پی آر نے 15 ستمبر کو پلندری آزاد کشمیر میں مختلف جامعات کے ایک ہزار سے زائد طلبا اور اساتذہ کے سوالات کے جواب دئیے ۔سوال جواب کے چند حصوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، عوامی ایکشن کمیٹی کی توڑ پھوڑ کی سیاست پر سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آزاد کشمیر میں سیاسی سسٹم ہے جو کام کر رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں تمام اشاریے بشمول تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر بہت بہتر ہیں، اگر ریاست ٹیکس نہیں لے گی تو مراعات اور تنخواہیں کیسے دے گی، 30 فیصد سے زائد آزاد کشمیر کے لوگ سرکاری نوکری کرتے ہیں۔لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ احتجاج حق ہے مگر انتشار سے معیشت کو نقصان ہوتا ہے ، اللہ نے کشمیر کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے ، پاکستان کا خواب دیکھنے والے کا تعلق بھی کشمیرسے تھا۔ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا فوج میں متعدد آفیسرز اور جوان کشمیری ہیں، کشمیر کا مستقبل کشمیر بنے کا پاکستان ہے۔