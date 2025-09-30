سیلاب متاثرین کو وزیراعظم پیکیج دینے کیلئے حکومت کی IMF سے درخواست
اسلام آباد(مدثر علی رانا)حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف کو سیلاب متاثرین کی ریکوری و بحالی کیلئے وزیراعظم پیکیج دینے کی درخواست کی گئی ہے۔ باوثوق ذرائع نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے ریلیف پیکیج متعارف کرانے کیلئے نیڈ بیسڈ اسسمنٹ رپورٹ مانگ لی تاکہ نقصانات کا تخمینہ لگایا جا سکے۔
آئی ایم ایف سے اجازت ملنے پر رواں مالی سال کیلئے بجٹ میں مختص 389 ارب روپے کے ایمرجنسی فنڈز کی رقم سے وزیراعظم پیکیج متعارف کرایا جائے گا۔ ابتدائی تخمینوں کے مطابق خیبر پختونخوا نے 40 سے 50 ارب، سندھ نے 40 ارب روپے نقصانات کا ابتدائی تخمینہ لگایا ہے لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں حتمی نقصانات کا تخمینہ 30 ارب روپے تک رہے گا۔ صوبائی حکام کے ساتھ بھی وفد کی بات چیت ہوئی جس پر رواں مالی سال کے دوران بجٹ سرپلس، سیلاب کے باعث نقصانات، ریکوری و بحالی، گزشتہ مالی سال کی کارکردگی پر بات چیت ہوئی۔ وفد سے بات چیت کے دوران صوبوں کی جانب سے سیلاب متاثرین کیلئے ریلیف کی تجویز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ صوبائی حکومتوں کے نمائندے آئی ایم ایف سے حتمی ڈیٹا شیئر کریں گے ۔ ذرائع کے مطابق پنجاب سے آج مذاکرات شیڈول ہیں۔ باوثوق ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ آئی ایم ایف وفد نے کرپشن اینڈ ڈائیگناسٹک اسسمنٹ رپورٹ سٹرکچرل بنچ مارک کے مطابق آج پبلش کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔
وزارت خزانہ حکام نے رپورٹ پبلش کرنے کے لیے مزید وقت کی درخواست کی۔ ملٹری اور جوڈیشل افسروں کے علاوہ سول بیوروکریسی کے اثاثے پبلک کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ نام صِیغہ راز میں رکھنے پر سرکاری عہدیدار نے بتایا کہ وفد کو گورننس اور کرپشن کے خاتمے کے لیے فنانشل مانیٹرنگ یونٹ، ایف بی آر میں ٹرانسفارمیشن اور پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن جیسے اقدامات پر بریف کیا گیا اور رپورٹ میں ترمیم کی بھی درخواست کی۔ گورننس اینڈ کرپشن ڈائیگناسٹک اسسمنٹ رپورٹ میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو مکمل طور پر ادارہ جاتی خودمختاری دی جائے اور اس کیلئے لیگل فریم میں تبدیلیاں کی جائیں۔ شارٹ ٹرم میں وزارت خزانہ سے مطالبہ کیا گیا کہ ٹیکس پالیسی کو ایف بی آر سے الگ کر کے فَنکشنل کیا جائے ۔ آئی ایم ایف وفد کے ساتھ اقتصادی جائزہ مذاکرات میں وزیرخزانہ محمد اورنگزیب کے ساتھ تعارفی سیشن میں ملکی معاشی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ ذرائع کے مطابق وفد کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ رواں مالی سال جی ڈی پی گروتھ 4.2 فیصد سے کم رہ سکتی ہے ۔ آئی ایم ایف کو ٹیکس محاصل، مالیاتی کارکردگی سے آگاہ کیا جائے گا۔