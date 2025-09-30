صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نارنگ:ٹرین کی زد میں آکر ایک شخص جاں بحق

نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)نارنگ منڈی کے قریبی موضع مہتہ سوجا کے قریب سیالکوٹ سے لاہور جانیوالی ٹرین لاثانی ایکسپریس کی زد میں آکر ایک شخص جاں بحق ہوگیا۔

جس کی شناخت نارنگ منڈی کے سرحدی گاؤں کجلہ کے رہائشی احمدعلی کجلہ سکنہ کجلہ کے نام سے ہوئی ہے ۔ مہتہ سوجاگائوں کے قریب ڈرائیورنے ہنگامی بریک لگائی ،مسافروں نے اترکردیکھاتو احمدعلی ٹرین کے نیچے آکر کچلاگیااور سر دھڑ سے الگ ہوگیا تھا۔ مسافروں نے اپنی مددآپ کے تحت لاش کو ٹرین کے نیچے سے نکال کرمہتہ سوجا پولیس چوکی کے حوالے کیا۔ عینی شاہدین کے مطابق مبینہ طورپر خودکشی کا واقعہ معلوم ہوتاہے۔

